Kendrick Lamar critiqué par le rap US pour son show au Super Bowl ?

Certaines mauvaises langues lui reprochent d'avoir trop mis Drake en avant, mais ont-elles tord ?

En ce début de semaine, deux noms du rap US sont sur toutes les lèvres : Kanye West, qui a littéralement pété un câble pendant tout le weekend, et Kendrick Lamar, qui a livré une performance très commentée pendant la mi-temps du Super Bowl qui a eu lieu dimanche soir. Une performance qui a été plutôt saluée par toute la West Coast, notamment Snoop Dogg, Jay Rock (évidemment) et bien d'autres, mais d'autres voix se sont élevées pour commencer à critiquer la performance de Kendrick, notamment au sujet de la qualité du show, et de la place prise par Drake (malgré lui) pendant le spectacle.

Des critiques qui viennent principalement des commentaires sur les réseaux sociaux, mais aussi des commentateurs réputés du rap game US, comme Charlamagne Tha God, DJ Envy et quelques autres, qui affirment que le show de Kendrick Lamar pendant le Super Bowl était un peu "léger" en terme de catalogue. Ils regrettent notamment l'absence de morceaux comme "Swimming Pools" ou "Bitch don't kill my vibe", ou encore "Money Trees" ou "Alright". Même s'ils valident complètement le côté esthétique du show, ainsi que les messages politiques portés de manière implicite, ils trouvent que ça manquait de qualité en termes de sons.

Charlamagne tha god and dj envy debating if Kendrick Lamar got his set list right for the half time performance. Charlamagne believes that kdot gave too much light to drake at the show pic.twitter.com/Q7qucj0wHQ — joebuddenclips/fanpage (@Chatnigga101) February 10, 2025

Charlamagne Tha God et d'autres observateurs estiment aussi que trop d'attention a été donnée à Drake pendant le concert de Kendrick Lamar. On pouvait s'y attendre, car "Not Like Us" allait évidemment faire partie de la setlist, mais tout un pan du spectacle a clairement été organisé pour faire référence à Drizzy, jusqu'au fait de ramener Serena Williams sur scène, ex-girlfriend du rappeur canadien, pour qu'elle danse sur le morceau. En gros, ça donne un peu l'impression que Drake vit dans leur tête à tous sans payer de loyer.

D'autres voix, principalement dans les commentaires, se questionnent quand à la pertinence de voir Serena danser le C-Walk sur scène, alors que sa sœur, qui a été tuée par balle, aurait justement été assassinée par un Crips, du nom de Robert Eward Maxfield. C'est vrai que ça rend la chose un peu malaisante, même si la sportive vient de Compton elle aussi.