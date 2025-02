"Love Sosa" de Chief Keef a reçu la plus belle distinction aux US !

Un titre devenu iconique !

Un véritable classique. Sorti en 2012, Love Sosa de Chief Keef est devenu un incontournable du rap américain, un morceau dont la puissance et l'influence ne cessent de se faire sentir au fil des années. Le titre, devenu culte, a marqué toute une génération de fans et a même fait chavirer les plus grands noms de la scène rap, qui n'ont pas manqué de rendre hommage à la vibe unique de Keef. Aujourd'hui, plus de dix ans après sa sortie, il reste l'un des morceaux les plus écoutés et les plus célébrés du genre.

Ce qui rend Love Sosa encore plus impressionnant, c'est qu'il a été écrit et enregistré par Chief Keef lorsqu'il n'avait que 17 ans ! À cet âge, Keef faisait déjà vibrer les rues de Chicago avec sa musique crue et authentique, et ce morceau est devenu la pierre angulaire de sa carrière. Il n'a pas seulement marqué son époque, il a aussi mis la lumière sur la scène drill de Chicago, un sous-genre du rap qui allait rapidement gagner une popularité mondiale.

Mais ce n'est pas tout. Ce morceau légendaire vient d'obtenir l'une des distinctions les plus prestigieuses dans l'industrie musicale aux États-Unis : le Diamant. Ce label, décerné par la RIAA (Recording Industry Association of America), est attribué aux singles ayant dépassé les 10 millions d'unités vendues ou équivalentes en streaming, et c'est un exploit rare, même pour les plus grands artistes.

Chief Keef’s “Love Sosa” is now certified Diamond 💎 pic.twitter.com/px8nJCSHXs — DailyRapFacts (@DailyRapFacts) February 10, 2025

Obtenir un single de Diamant aux États-Unis est une véritable prouesse, tant la compétition est féroce et les exigences élevées. C'est un témoignage de l'impact durable de Love Sosa et de la place de Chief Keef dans l'histoire du rap. Aujourd'hui âgé de 29 ans, Keef continue de rayonner dans l'industrie, mais c'est sans doute ce morceau, qui lui colle à la peau, qui restera à jamais comme son chef-d'œuvre incontesté.

Une reconnaissance bien méritée pour un jeune artiste qui a su bousculer les codes du rap et laisser une empreinte indélébile. Si Love Sosa n'est pas encore dans votre playlist, il est grand temps de le redécouvrir, car il continue de résonner comme un hymne intemporel du rap US.