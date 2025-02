Super Bowl : Retour sur la performance XXL de Kendrick Lamar !

Avec de gros invités et des piques envers Drake !

Le 9 février, Kendrick Lamar a mis tout le monde d’accord en claquant un show monumental à la mi-temps du Super Bowl. Une vibe de dingue pendant 15 minutes non-stop, avec des invités de prestige comme Samuel L. Jackson, Serena Williams, Mustard et un duo bouillant avec SZA. Devant les 80 000 fans survoltés du Caesars Superdome à la Nouvelle-Orléans, les Eagles ont fini par dominer les Chiefs, mais c'est Kendrick qui a raflé les cœurs.

Le king de Compton a lâché des classiques comme HUMBLE. et DNA, mais il a aussi glissé des tracks tout frais de son dernier projet GNX, avec des bangers comme Peekaboo et Squabble Up. Le moment le plus lourd ? Quand il a balancé Not Like Us, le son qui a tout cassé aux Grammy Awards, au plus grand plaisir de son ennemi juré : Drake.

En mode maestro, Kendrick a fait monter la sauce avec un sample récurrent avant de lâcher une punchline piquante qui a mis tout le monde en feu :

"Vous savez qu'ils kiffent les procès par ici." Une vraie pique bien placée pour tacler Drake, qui a récemment déposé des plaintes pour diffamation.

Et comme si ça ne suffisait pas, Serena Williams a fait une entrée fracassante pendant Not Like Us. Pas un hasard, vu les rumeurs d’une romance entre elle et Drizzy en 2015. Le clin d’œil était clair, et l'ambiance a pris feu.

🚨 SERENA WILLIAMS A PARTICIPÉ AU SHOW DE KENDRICK LAMAR AU SUPERBOWL !



Pour rappel, la tenniswoman est sorti avec le rappeur Drake en 2015 💀



— FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) February 10, 2025

Le show restera gravé dans les annales du rap game. Kendrick a clôturé avec une déclaration cinglante : "Game Over." Et effectivement, plus rien à dire après ça.