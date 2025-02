The Weeknd : "Hurry Up Tomorrow" explose ne France !

Il marque déjà l'histoire dans l’Hexagone.

"Hurry Up Tomorrow", le sixième album studio de The Weeknd, explose en France. Le projet, sorti le 31 janvier 2025, a déjà marqué l'histoire dans l’Hexagone en devenant le premier album de The Weeknd à atteindre la première place des ventes en France.

En une semaine, "Hurry Up Tomorrow" a réalisé 30 795 ventes, dont 16 464 exemplaires

🇫🇷 The Weeknd score 30 795 équivalent ventes en France en première semaine avec « Hurry Up Tomorrow » (via @snep) !



16 464 physique (53,5%) 💿

950 téléchargement (3,1%) 📥

13 381 streaming (43,4%) 🎧 pic.twitter.com/DFiIJpp7TX — Ventes Rap (@VentesFRap) February 7, 2025

physiques, 950 téléchargements et 13 381 équivalents ventes via le streaming.

"Hurry Up Tomorrow" est un album qui clôture une trilogie avec "After Hours" et "Dawn FM". Ce dernier est attendu car il pourrait être le dernier sous le nom de scène The Weeknd. L’artiste a multiplié les messages laissant entendre qu'il mettrait fin à ce chapitre de sa carrière après cet album.

L’album contient également des feats incroyables comme Lana Del Rey, Anitta, Travis Scott, et même un duo caché avec le groupe français Justice sur "Wake Me Up". Ce morceau d'ouverture est particulièrement notable pour ses clins d'œil à "Thriller" de Michael Jackson et à la bande originale de "Scarface".