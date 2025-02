Lacrim, Alonzo, Hornet, Timal,... : les sorties rap FR de ce weekend

Vendredi, c'est le jour des sorties, et cette semaine le rap français est carrément hyperactif, avec du Lacrim, du Timal, du Hornet, du Alonzo, du Flynt, ...

On vous le dit depuis plusieurs semaines : le rap français semblait être encore un peu "engourdi" par le froid en ce début d'années 2025, malgré quelques sorties très solides comme Ziak, Youssoupha, Leto, Benjamin Epps et quelques autres. Mais jusqu'ici, les "gros noms", les "têtes d'affiche" du rap français de ces 15 dernières années, étaient plutôt discrètes. Cette semaine, il se pourrait bien que le rap FR se soit enfin réveillé avec du très lourd au programme des sorties : Alonzo, Lacrim, et même des anciens comme Flynt, on peut dire que les amateurs de rap son servis !

On commence par les "plus gros morceaux" de la semaine, et on vous l'a dit, il y a du lourd. Notamment le nouvel album de Lacrim, nommé "RIPRO", qui rappellera des bons souvenirs aux fans du rappeur du 94. Un projet de 16 titres, avec de sacrés stars en feat (Ziak, Guy2Bezbar, Oli ou encore Soolking), ce qui nous donne une vraie diversité musicale, même si l'ambiance reste globalement sombre et street. Un autre taulier a également sorti un projet ce vendredi, mais cette fois, il vient de Marseille ! Il s'agit d'Alonzo, qui dévoile "Longue Vie à Nous". Là encore, 16 titres, des feats avec Jul, PLK, Gims ou encore Gazo, et l'assurance de très gros chiffres dans les prochains jours, et peu importe si ça ne plait pas à Booba.

Hornet La Frappe vient rappeler qu'il est toujours aussi solide, avec son nouveau projet "Source", un 6 titres qui est un véritable concentré de ce qu'il sait faire de mieux. Timal, lui aussi, est officiellement de retour avec un album, "Ultimatum", 4 ans après son dernier véritable album "Arès". Et on peut dire qu'il a des choses à dire, puisque le projet fait 25 titres, même sil est aussi épaulé par de grands noms comme Gradur, SDM, Soolking, Leto, Naza, et quelques autres.

Au rayon des bonnes surprises dans les albums de la semaine, on retrouve également Dau, le rappeur issu de "Nouvelle Ecole" saison 2, vient de dévoiler "Amazing", un 10 titres très solide, sur lequel on retrouve notamment le morceau assez incroyable "Amazed" en feat avec Jewel Usain, dont le clip sort ce soir. Flynt, le rappeur parisien qui avait marqué les esprits dans les années 2000, est lui de retour avec lui aussi un dix titres, nommé "Monsieur Julien", et une plume toujours aussi tranchante et affûtée.

Enfin, on va terminer cet article en vous parlant de la grosse compilation de la semaine, qui nous vient tout droit de la Seine-et-Marne et qui s'appelle "77 degrés". Une compil sur laquelle on retrouve la crème des rappeurs du département, en commençant évidemment par Ninho, mais aussi ISK, Negrito, Timal, Uzi, Houdi, et bien d'autres artistes un peu moins connus que vous pourrez découvrir sur la compil.

Voilà, c'était long, mais on vous l'a dit : cette semaine, le rap français s'est vraiment réveillé !