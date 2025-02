Rohff en sauveur du rap, Booba se moque : "Je pensais que c'était une blague"

Le DUC trouve toujours un moyen de clasher Housni !

On prend les mêmes et on recommence ! Alors que Rohff commence 2025 sur les chapeaux de roues avec le succès de son single "Tout Eteindre" et son Bercy qui a été une grande réussite, Housni a décidé de continuer sur sa lancée avec un tout nouveau morceau qui s'intitule "Sauver le rap", sorti ce vendredi 7 février en l'annonçant sur ses réseaux sociaux.

Cette nouvelle n'a pas échappé à son éternel rival Booba, où les deux rappeurs s'attaquent depuis de nombreuses années sur les réseaux sociaux. Rohff a d'ailleurs performé "Wesh Zoulette" à son Bercy, un morceau répondant au clash du DUC lorsque ce dernier avait sorti "Wesh Morray" en 2012.

Sauf que pour B2O, le nouveau morceau de l'ancien membre de la Mafia K'1 Fry est seulement une blague. Sur son compte "X", Booba a alors lancé : "Au début j'ai cru que c'était une blague mais en fait pas du tout !".

Au début j'ai cru que c'était une blague mais en fait pas du tout! 👀 @morey27 pic.twitter.com/TjelXLsBqh — Booba (@booba) February 5, 2025

Et ce n'est pas tout, l'interprète de "Boulbi" a poursuivi son attaque grâce à un message d'un internaute qu'il a mis en avant sur sa story Instagram : "Oui, un concert Starmania comme son premier Bercy. Il critiquait Booba qui a ramené sa fille, au final, il ramène son fils. Il critiquait Booba sur son playback, au final, il met du playback. Il critique, mais fait comme Booba, mais toujours après."

Le fondateur du 92i a ensuite ajouté : "Le gars, il a zéro certif depuis l'ère du streaming. Et y va sauver le rap...".

En tout cas, la rivalité entre les deux est loin d'être terminée...