Drake annonce un nouvel album solo !

Drake veut vraiment prouver qu'il n'est pas mort, il y pourrait bien y arriver.

Depuis l'avènement des réseaux sociaux, les fans sont devenus particulièrement virulents sur Internet, notamment dans les commentaires. On le voit bien en France, par exemple pendant le clash entre Rohff et Booba : plus aucun recul, plus de nuance, juste deux camps qui jouent à qui s'insulte le plus fort dans les comms. Aux States, c'est encore pire, et on a pu le voir pendant le clash entre Kendrick Lamar et Drake, remporté par K.Dot grâce à "Not Like Us". Mais contrairement à ce qui se raconte dans les comms, Drizzy n'est pas mort, il vient même d'annoncer un nouvel album solo.

Le rappeur canadien vient pourtant d'annoncer un autre album, en commun avec le chanteur PartyNextDoor. Un projet qui sortira le 14 février et qui devrait être très "RnB", avec principalement des morceaux chantés. Mais Drake ne compte visiblement pas s'arrêter là, puisque lors de son concert en Australie, où il est actuellement en tournée, il a dit à tout le public qu'il voulait sortir un nouvel album solo :

Quand le moment sera venu, Drizzy Drake va avoir une petite conversation avec vous en tête à tête. Quand le timing sera bon, je serai de retour avec un nouvel album solo, et j'aurais beaucoup de trucs à vous dire.

On dirait bien que Drake veut prouver à tout son public que non, il n'est pas abattu, même s'il a perdu un clash contre Kendrick, qui est un des meilleurs rappeurs des 20 dernières années on le rappelle. C'est aussi pour ça, sans doute, qu'il a fait son entrée à un de ses concerts en Australie avec un sweat criblé d'impacts de balles, suivi par de la fumée. Le canadien veut faire voir qu'il est toujours debout et qu'il a encore envie d'en découdre. Les prochains mois promettent d'être intéressants...