Drake entre en concert avec un sweat criblé de balles encore fumant

Evidemment, c'est une référence à son clash avec Kendrick Lamar, qui a tout raflé pendant les Grammy avec son diss track "Not Like Us".

On peut dire ce qu'on veut, mais les rappeurs US sont de véritables rois du divertissement. Avec un vrai sens de la mise en scène, de la formule percutante, même dans les moments les plus difficiles, lorsqu'ils perdent un clash par exemple : "the show must go on", c'est le mot d'ordre. On pense évidemment à Drake, qui a passé une fin d'année 2024 horrible, en lançant des procès qu'il est quasiment sûr de perdre. Mais il semble être en train de se relever, lui qui a annoncé un album commun avec PartyNextDoor (14 février), et qui a fait une entrée incroyable lors de son concert en Australie.

Kendrick Lamar est clairement le roi du rap US en 2024, il a raflé des Grammys dans toutes les catégories pour lesquelles il était nominé. Mais Drake, lui, reste une énorme star internationale, probablement plus grosse encore que K.Dot, ce qui lui permet de se produire sur scène jusqu'en Australie. De passage au pays des kangourous pour une série de concerts, il est entré dans la salle avec un sweat rempli d'impacts de balles, avec une traînée de fumée qui le suivait, comme s'il venait de survivre à une fusillade.

Drake made an entrance to his show wearing a bullet hole hoodie with a trail of smoke😭😭 pic.twitter.com/PL2IvTGXqK — kira 👾 (@kirawontmiss) February 4, 2025

Une référence à peine voilée à l'affrontement avec Kendrick Lamar (et quasiment tout le rap game US) et au fait que tout le monde semble essayer de lui tirer dessus pour l'abattre ces derniers mois. Mais Drake est bien vivant, toujours debout, et il entend bien reconquérir sa place de numéro 1 malgré les obstacles et tous les gens qui veulent sa chute.

Ça ne fera jamais oublier sa défaire dans le clash face à Kendrick, mais il faut l'avouer, visuellement, c'est très fort !