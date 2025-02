Kanye West : on a la date de sortie pour son album "Bully"

Le rendez-vous est donné, Kanye West va-t-il une nouvelle fois retourner le rap game ?

Kanye West n'a pas fait grand chose en 2024. Rien de très marquant au niveau du rap game, si ce n'est quelques titres et le fait qu'il a continué de surfer sur le succès de ses projets "Vultures", en collaboration avec Ty Dolla $ign. Des projets qui montrent que Ye a encore de belles choses à apporter au rap game. Par contre, en continue encore de parler beaucoup de lui pour ses frasques, lui qui n'hésite pas à balader sa femme nue sur le tapis rouge des Grammy Awards. Mais cette fois ça y est : on connait la date de son retour avec son prochain album solo, "Bully", dont il vient de dévoiler la date de sortie.

Si Kanye West n'est plus aussi révolutionnaire qu'il l'était pour le rap game il y a 15 ans, Yeezus continue de faire partie des plus grosses têtes d'affiche de la musique mondiale, avec une esthétique et des sonorités qui continuent d'inspirer les jeunes générations. Forcément, chaque sortie d'album de sa part reste un événement, et il avait annoncé son album "Bully" pour l'année 2025. On sait désormais que l'album arrivera dans les bacs à partir du 15 juin prochain, le rendez-vous est donc fixé.

Une date qui est un peu spéciale pour Kanye West puisque c'est le jour de l'anniversaire de sa fille North. Il a également révélé, dans un clip extrait de son interview avec Justin Laboy, que le nom de l'album "Bully" lui avait été inspiré par son fils Saint, qu'il a vu en train de donner des coups de pieds à un autre enfant alors qu'il jouait avec lui (apparemment, c'est d'ailleurs son fils qu'on voit sur la cover). Il affirme également, dans la même interview, qu'il a eu recours à l'Intelligence Artificielle pour créer son album, et affirme même que c'est selon lui le futur de la musique :

Les gens me disent des trucs du genre : "reste loin de l'IA". La réaction est encore plus négative qu'à l'époque de l'arrivée de l'autotoune. [...] En tant qu'artiste, je prends tout ce qui viens. Je peux vendre un bout de merde pour 10 millions de dollars. L'IA est de la même famille que l'autotune, mis à part que les gens ont des réactions encore plus agressives. L'heure est venue pour moi de montrer aux gens le pouvoir de l'IA dans la musique. A l'heure actuelle, tu peux prendre n'importe quel morceau et séparer toutes les pistes : juste prendre les "vocals", ou simplement la ligne de basse, les percu', et les séparer complètement.

On n'est pas forcément d'accord avec lui, mais c'est lui l'artiste, et ce nouvel album de Kanye West s'annonce intéressant, au moins d'un point de vue technique. On a hâte de découvrir ce qu'il va nous montrer, et de voir si cette importation de l'IA dans la musique va être équivalente à la révolution qui a eu lieu après l'arrivée de l'autotune !