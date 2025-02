Beyoncé au Stade de France en juin 2025

Queen B s'apprête à faire le tour du monde après le carton de "Cowboy Carter", et elle passera au Stade de France !

Beyoncé aura vécu une année 2024 un peu compliquée. Elle a rencontré un succès immense avec son album country "Cowboy Carter", mais d'un autre côté, elle a aussi été boycottée par certaines radios country spécialisées aux USA, pour des raisons qui étaient apparemment liées à sa couleur de peau... Elle aura aussi dû supporter les rumeurs et les accusations contre son mari Jay-Z, dans la sauce à cause de sa proximité avec P.Diddy. Tout ça ne l'a cependant pas empêchée de remporter un Grammy Awards ce weekend, pour son album. Ni de partir en tournée mondiale dès 2025 ! Elle va même passer au Stade de France.

Grosse actu qui vient de tomber en ce début de semaine, officialisée par l'organisme Live Nation, qui gère l'organisation des tournées pour la plupart des grandes stars mondiales : Beyoncé lance son "Cowboy Carter Tour" pour l'année 2025. Une tournée pendant laquelle elle va passer en France, et même plus précisément au Stade de France, le 19 et 21 juin 2025. La billetterie pour ces deux shows ouvrira le 14 février à 12h pile. On vous conseille d'être vifs si vous voulez y aller, car les places risquent de partir très rapidement. Ce sera la quatrième fois que Queen B se produria dans l'enceinte mythique, dans laquelle elle avait déjà chanté en 2014, 2016, 2018 et 2023.

🚨ANNONCE 🚨



Queen B est de retour au Stade de France les 19 & 21 juin 2025 🐝🐝🐝



🎫 Mise en vente des 2 dates de Beyoncé : le 14 février à midi sur notre site ! #beyoncé #cowboycarter #concert pic.twitter.com/0ixwJbeGWQ — Stade de France (@StadeFrance) February 3, 2025

Evidemment, Beyoncé ne se contente pas d'une tournée en France : elle va donner des dizaines de concerts à travers le monde, à partir du 28 avril, à Los Angeles, date de lancement de la tournée. Bref, 2025 s'annonce encore comme une très grosse année pour la star !