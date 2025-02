The Weeknd sample "Thriller" et surprend avec son nouvel album

Une collab avec un duo français...

La sortie de "Hurry Up Tomorrow", le sixième album studio de The Weeknd, fait parler. Disponible depuis le 31 janvier 2025, il marque la fin d'une trilogie entamée avec "After Hours" et "Dawn FM", et pourrait être le dernier sous le nom de scène The Weeknd.

"Hurry Up Tomorrow" est un album de 22 chansons, conçu pour être écouté d'une traite, sans pause. Adoré par ses pairs, les titres comme "Wake Me Up", "Open Hearts", "Given Up on Me", et "Niagara Falls" montrent la capacité de The Weeknd à naviguer entre plusieurs genres musicaux. L'album contient également des collaborations de luxe, notamment avec Anitta, Playboi Carti, Travis Scott, Lana Del Rey, et même un duo caché avec Justice sur "Wake Me Up", qui contient des clins d'œil à "Thriller" de Michael Jackson et à la bande originale de "Scarface".

🚨 THE WEEKND A SAMPLÉ LE MORCEAU "THRILLER" DE MICHAEL JACKSON DANS SON NOUVEL ALBUM !!



CECI N’EST PAS UNE BLAGUE. pic.twitter.com/QMKoCb8ymp — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) January 31, 2025

En parallèle à la sortie de l'album, The Weeknd a annoncé une tournée nord-américaine intitulée "After Hours Til Dawn 2025 Tour". Cette tournée de stades débutera le 9 mai au State Farm Stadium à Phoenix, en Arizona. The Weeknd sera rejoint par Playboi Carti et Mike Dean en tant qu'invités spéciaux pour la plupart des dates.

Tracklist de "Hurry Up Tomorrow"

🚨 THE WEEKND ANNONCE UNE TOURNÉE AMÉRICAINE DES STADES AVEC PLAYBOI CARTI !! pic.twitter.com/1SsdBddOAB — WRLD (@wrld_mag) January 31, 2025

Wake Me Up (ft. Justice) Cry For Me I Can’t Fucking Sing São Paulo (ft. Anitta) Until We’re Skin & Bones Baptized In Fear Open Hearts Opening Night Reflections Laughing (ft. Florence + The Machine & Travis Scott) Enjoy The Show (ft. Future) Given Up On Me I Can’t Wait To Get There Timeless (ft. Playboi Carti) Niagara Falls Take Me Back To LA Big Sleep (ft. Giorgio Moroder) Give Me Mercy Drive The Abyss (ft. Lana Del Rey) Red Terror Without a Warning Hurry Up Tomorrow