Quand un rappeur inconnu se donne 500 jours pour remplir l'Olympia !

Sur 2800 places, seulement 92 ont été vendus.

500 jours pour remplir l'Olympia !

Yari, un nom encore peu connu dans l'industrie du rap, s’est fixé un objectif fou : remplir la mythique salle de l’Olympia d’ici 500 jours. Ce rêve ambitieux se concrétisera, selon lui, le 25 avril 2026, lorsqu’il espère voir les 2800 places de cette salle légendaire occupées par un public conquis.

Loin d’être découragé par son statut d’inconnu, Yari affiche une persévérance et une passion sans limites. Pour donner vie à son projet, il a même osé emprunter 25.000 € pour louer cette scène emblématique, symbole de réussite dans le rap game. Un pari risqué qui témoigne de son envie de marquer les esprits.

Ce défi n’est pourtant pas son premier coup d’éclat. Yari a déjà fait ses preuves en assurant la première partie de Favé, où il s’est produit devant près de 1300 personnes. Une expérience marquante, mais rien à voir avec la pression de remplir l’Olympia en solo.

92 places vendues pour le lancement

Pour l’instant, 92 places ont été vendues. C’est un début modeste, mais Yari reste optimiste : il lui reste 1 an et 4 mois pour mobiliser son public et transformer son rêve en réalité. Comme il aime le rappeler :

"Si ça ne marche pas, au moins j’aurais tenté quelque chose."

Ce projet audacieux ne manquera pas de faire parler de lui dans le milieu. Une chose est sûre : Yari mérite une grosse force pour sa détermination. Et qui sait, son courage pourrait bien le propulser parmi les grands noms du rap français !

Rendez-vous le 25 avril 2026 pour découvrir si ce pari fou deviendra une réalité. En attendant, on ne peut que saluer sa ténacité et espérer qu’il atteigne son objectif. Pour les personnes qui ne connaissent pas Yari, voici un petit avant-goût :