Central Cee dévoile sa tracklist de son premier album !

Et il y a des gros noms !

Central Cee sort son premier album !

Ce vendredi, on aura peut-être un des albums les plus attendus de l'année. Et cette fois, Central Cee est attendu au tournant ! En effet, ce dernier sortira son premier album "Can't Rush Greatness". Après le carton de ses mixtapes et EP, le rappeur britannique a décidé de faire les choses en grand pour son nouvel projet qui sera un album.

Un album, des gros feats et des attentes

Et dedans, il y aura des gros noms. Si on connaît déjà les feats avec 21 Savage ("GBP") et également Lil Baby ("BAND4BAND") qui a explosé le record de streaming en Grande-Bretagne, on aura le droit à un beau florilège de rappeurs britanniques et US avec Dave, Lil Durk, Skepta et également la chanteuse portoricaine Young Miko.

Alors qu'attendez-vous de ce projet ? En tout cas, ce premier album va beaucoup faire parler et sera charnière dans la carrière de Central Cee. Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à vendredi pour découvrir l'ampleur de ce chef-d'œuvre annoncé !