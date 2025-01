Drake abandonne sa plainte contre Universal et Spotify !

Un accord à l'amiable aurait été trouvé !

La guerre continue contre Kendrick Lamar

L'histoire prend un tournant inattendu ! Il y a quelques mois, suite au fameux clash entre Drake et Kendrick Lamar, qui a enflammé le rap US tout au long de l'année 2024, Drake avait pris une décision radicale : déposer plainte contre Universal et Spotify. La raison ? Selon lui, les chiffres du morceau diss track de Kendrick Lamar, "Not Like Us", auraient été truqués.

Cette plainte avait créé un séisme dans l'industrie musicale. En effet, loin de nuire à Kendrick Lamar, l'affaire avait été à l'origine d'une remontée spectaculaire du titre dans les charts, renforçant encore davantage sa popularité et mettant en difficulté la crédibilité de Drake. Universal et Spotify, de leur côté, avaient rapidement réfuté les accusations de manipulation des chiffres de streaming.

Pas de procès, fin de la plainte !

Mais voilà qu'un événement inattendu vient de clôturer cette affaire. Le rappeur canadien, connu pour ses nombreux titres ayant dépassé le milliard de streams, a finalement décidé de renoncer à sa plainte. Cette décision fait l'effet d'une bombe, surtout quand on sait que Drake réclamait pas moins de 2 milliards de dollars de dommages et intérêts.

La question que tout le monde se pose : Drake a-t-il obtenu un accord à l'amiable avec Universal et Spotify ? Pour l'instant, aucun détail sur les discussions ayant mené à cet abandon n'a été divulgué. Toutefois, les observateurs s'attendent à ce que des informations supplémentaires surgissent dans les prochains jours.