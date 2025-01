Un joueur NBA se reconvertit dans le rap, il signe un gros contrat !

Un très beau changement de carrière !

Entre la NBA et la musique il n'y a qu'un pas !

Entre la NBA et la musique, c'est une véritable histoire d'amour ! Quand on voit Drake, devenu l'ambassadeur de sa franchise de cœur, les Toronto Raptors, ou encore la superstar Damian Lillard, qui s'est converti à une carrière de rappeur parallèle à ses performances sur le parquet, on comprend que ces deux mondes sont étroitement liés. Et que dire des joueurs qui prennent position sur des clashs, comme LeBron James, qui avait soutenu Kendrick Lamar face à Drake ? Pas de doute, le rap US et la NBA entretiennent des liens indéniables.

Cette fois, un ancien joueur NBA, prévu pour être l'une des plus grandes stars de la Grande Ligue, a tout simplement changé de carrière pour se lancer dans le rap. Son nom : LiAngelo Ball. Si vous suivez un peu le basket, vous connaissez sans doute la dynastie des frères Ball (Lonzo et LaMelo), deux stars établies en NBA. Malheureusement, LiAngelo n'a pas connu le même succès, naviguant entre la G-League (ligue de développement) et des petits contrats qui n'ont rien donné de concret.

Mais cette fois, le nouveau rappeur a touché le gros lot. Il y a quelques jours, LiAngelo, sous le nom de scène G3, a sorti un morceau de rap sur la chaîne YouTube légendaire WorldStarHipHop, et c'est un véritable succès ! En seulement 10 jours, le morceau cumule déjà plus de 8 millions de vues, créant une trend énorme sur TikTok.

Et ce n'est pas tout : l'ancien joueur NBA vient de signer un contrat de 13 millions d'euros (oui, vous ne rêvez pas) avec le label légendaire Def Jam Records ! Une réussite qui fait énormément parler dans les deux mondes, celui du sport et de la musique.

Alors, est-ce un simple coup d'éclat ou le début d'une carrière réussie dans le rap ? Une chose est sûre, LiAngelo Ball alias G3 semble bien parti pour marquer les esprits, cette fois hors des terrains.