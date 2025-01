Booba validé par MC Solaar, il réagit

Quand une légende du rap français en valide une autre, c'est beau le respect !

Pendant des années, les compliments dans le rap, ce n'était pas notre spécialité. Surtout entre rappeurs français, car la France est un petit territoire et le gâteau à se partager entre rappeurs était donc lui aussi petit, comparé à celui des USA. Chacun avait un peu peur que l'autre lui vole sa part, donc pas trop de compliments. Heureusement, la tendance s'est inversée et aujourd'hui, il n'est plus mal vu de dire du bien d'un collègue rappeur. Cette semaine, c'est MC Solaar qui a encensé une autre légende du rap français : Booba, qui a réagi avec beaucoup de respect (pour une fois).

Vrais reconnaissent vrais

Claude MC était en effet de passage dans la désormais célèbre émission de GQ dans laquelle les invités "jugent" le rap français. On leur passe des extraits de clips à la suite et les invités doivent commenter ce que ces vidéos leur font ressentir. Solaar a notamment dit des choses plutôt intéressantes sur Gazo, sur Gims, mais aussi sur... Booba, qu'il a beaucoup complimenté pour son morceau "Sport Billy".

C'est un morceau qui va toujours être actuel. Ce sont des plans, des images sur le monde qui va mal avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de références contemporaines. C'est un morceau de guerre. C'est certainement aussi un morceau d'alerte sur la marche du monde. Je crois qu'il n'a pas changé, de Lunatic qui regardait les difficultés du monde dans le 92, à aujourd'hui, à Sport Billy, où il le fait cette fois au niveau mondial... On peut dire qu'il y a une cohérence.

Quel honneur!!! C'est le premier rappeur Français solo qui m'a inspiré. On a saigné son oeuvre comme jamais. Une des meilleures plumes de la chanson française. Merci! 🏴‍☠️ pic.twitter.com/H1XR3oROGR — Booba (@booba) January 8, 2025

Ce n'est plus si souvent que les rappeurs envoient des compliments à Kopp, puisque la nouvelle génération vit constamment sous la menace de se faire clasher par "le duc", du coup, ils préfèrent ne pas parler du tout de lui. Donc forcément, Booba a apprécié l'hommage de Solaar, auquel il a répondu par un tweet :

Quel honneur!!! C'est le premier rappeur Français solo qui m'a inspiré. On a saigné son œuvre comme jamais. Une des meilleures plumes de la chanson française. Merci!

On se rappelle pourtant d'une époque où Kopp rappait "NTM, Solaar, IAM c'est de l'antiquité", pour les piquer et faire le buzz. Comme quoi, les temps ont changé, et cette fois c'est peut-être une bonne chose !