"Ca me casse les cou*****" : La Fouine s'énerve et casse un micro en plein concert !

Le rappeur n'a pas voulu faire de demi-playback !

La Fouine fait parler de lui depuis son retour !

Depuis son grand retour dans le rap game, La Fouine est plus motivé que jamais. Fin 2024, il a marqué les esprits avec sa mixtape "Capitale du Crime Radio", suivie d’une réédition qui a mis tout le monde d’accord. Aujourd’hui, Fouiny Babe est bien de retour, et il l’a fait savoir : il n’a pas l’intention de ralentir.

Mais son comeback n’est pas sans prises de position. L’interprète de "Du Ferme" critique régulièrement le rap actuel, qu’il trouve souvent sans message, et pointe du doigt les rappeurs qui abusent du play-back et de l’autotune en concert. Pour lui, ça va à l’encontre de l’essence du vrai rap.

Fouiny s'énerve en plein concert !

Et c’est justement lors de l’un de ses derniers concerts que les tensions ont éclaté. Alors qu’il devait performer son classique "Qui peut me stopper ?", La Fouine s’est aperçu que son DJ jouait le morceau complet, et pas seulement l’instru. Résultat : le rappeur a vu rouge et n’a pas mâché ses mots.

Sous les huées de certains fans, il a balancé son micro au sol en s’énervant :

"Je suis énervé parce que je suis un rappeur ! Comment ça tu n’as pas l’instru de ma chanson ? Ça me casse les co***** ! Maintenant, on est obligé de faire comme tout le monde, à rapper sur le son direct, tous ces trucs qu’on déteste."

Fidèle à ses principes, La Fouine a décidé d’interpréter son morceau en a cappella. Il a justifié ce choix auprès du public :

"Au moins, je ne suis pas sali par ça."

🚨La Fouine qui pète son micro en plein concert . Il voulait l'Instru pour faire du semi playback . pic.twitter.com/VqQ5bVxwGl — OMACI (@GroupeOmaci) January 7, 2025

Ce moment de franchise a surpris, mais aussi impressionné une partie de ses fans. Fouiny prouve encore une fois qu’il défend avant tout le vrai rap, sans tricherie ni artifice. Ce genre d’attitude montre qu’il reste fidèle à sa vision, quitte à prendre des risques.