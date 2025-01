Burna Boy offre 50 000 dollars au propriétaire d’un club après son showcase

Le rappeur nigérian a une fois de plus fait parler de lui.

Le rappeur nigérian Burna Boy a une fois de plus fait parler de lui. Après un showcase, Burna Boy a surpris le propriétaire d'un club en lui offrant une somme colossale de 50 000 dollars en espèces ! Il était visiblement satisfait de l'accueil qui lui a été réservé.

Ce n'est pas la première fois que Burna Boy fait preuve d'une grande générosité. L'artiste est également connu pour ses actions folles.

La nouvelle de ce geste s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions différentes de la part des fans : "On peut déjà venir grand ?", "Le geste du gars en Amiri veut tout dire", "C'est sûrement un ami à lui. ", ou encore "Comment pouvez-vous bénir un multi-millionnaire ? Il ne vaut pas la peine d'offrir 50000 $ à un propriétaire de club, mais plutôt d'aller dans la rue et d'établir une fondation.", "Il suffit de créer une fondation ou quelque chose comme ça, bon sang. Les vraies personnes qui en ont besoin sont là.", "Comment peut-il transporter autant d'argent en liquide ? Si ce n'est pas du blanchiment d'argent. On peut gagner de l'argent en travaillant dur comme il le fait et le dépenser comme ça. Il gagne de l'argent ailleurs. Quelque chose de louche."