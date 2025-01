Werenoi, Damso et Ninho : featuring en approche

On pourrait bien avoir droit au morceau qui fait tomber le single de diamant le plus rapide de l'histoire du rap FR.

Le featuring est un exercice un peu particulier, surtout dans le rap. Car ce qui doit à la base être une collaboration dans le but d'unifier deux univers artistiques pour en proposer un nouveau, différent et unique, peut rapidement devenir une compétition pour savoir "qui a mangé qui". Ce genre de compétition qu'on apprécie particulièrement dans la culture hip hop, et à ce jeu, notamment en France, certains artistes sont imprenables : Niro, Sofiane, Lino, et bien d'autres. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu trois monstres du featuring annoncer une collaboration ensemble : Werenoi, Ninho et Damso ont en effet commencé à communiquer sur leur future collab.

Un banger, forcément ?

Ce n'est donc pas tous les jours qu'on a droit à un featuring entre trois gros monstres du rap FR, qui sont quasiment chacun à leur manière des "tauliers" en featuring, surtout pour Ninho et Damso qu'on a beaucoup vu dans cet exercice ces dix dernières années. Donc forcément, l'annonce d'une collab entre Werenoi, Ninho et Damso nous hype un peu. Un titre qui sortira apparemment sur le prochain album de Werenoi.

🚨WERENOI X DAMSO X NINHO



UN FEAT SORTIRA



HYPE ? pic.twitter.com/JYXjnkBkSC — RapFrActus 🟡 (@RapFrActus) January 3, 2025

D'autant qu'en plus d'être des patrons en feat, les trois rappeurs sont aussi les patrons des charts, ou l'ont été à un moment de leur carrière. Werenoi est clairement l'un des hommes de l'année 2023/ 2024, Ninho est un des artistes les plus certifiés en France et Damso n'a plus rien à prouver à ce niveau. On pourrait donc avoir affaire à un vrai banger très commercial, mais on espère que le morceau ne sera pas trop axé "mélo" et qu'on va voir les trois rappeurs kicker.

Et vous, vous êtes hypés par l'annonce ?