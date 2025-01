Laylow annonce son nouvel album !

2025, c'est l'heure du retour pour Mr. Anderson.

Que ce soit au niveau des ventes, du renouvellement artistique ou même simplement en terme de qualité des albums, on peut dire que 2024 n'aura pas été une énorme année de rap français, même si quelques projets ont heureusement relevé le niveau et marqué les esprits. Maintenant que l'année est terminée, les regards sont tournés vers l'avenir, et certains rappeurs ont déjà annoncé qu'ils voulaient faire du sale en 2025. On pense notamment à Gradur, qui a annoncé son retour il y a quelques jours. Mais aussi à Laylow, qui a visiblement une annonce à faire pour ses fans !

2025, c'est son année

Un Laylow qui s'est fait très discret depuis 2021 et la sortie de son projet "L'étrange historie de Mr. Anderson", qui a connu un joli succès, tout comme "Trinity" sorti l'année d'avant. C'est à ce moment que le rappeur change de dimension, notamment au niveau de la reconnaissance par le grand public et l'industrie, mais depuis, on n'a quasiment pas entendu parler de lui à part sur quelques rares featurings. Forcément, les fans sont en attente d'une annonce de sa part, et il vient de la faire via ses réseaux sociaux :

Ainsi finit 2024, merci à tous ceux qui me soutiennent depuis ces trois ans d’absence. Sachez que cette année était la dernière sans nouvel album de ma part. Vive 2025, qui sera, malheureusement, mon année.

🚨 Un NOUVEL EXTRAIT INÉDIT de LAYLOW vient d’être posté !! pic.twitter.com/V9sHxHQ8vu — Kultur (@Kulturlesite_) December 31, 2024

Entre cette phrase, avec la punchline à la fin, et les extraits vidéos qui tournent sur Internet depuis plusieurs jours déjà, l'information est quasi-certaine : Lalylow prépare un album pour 2025, et on ne devrait pas tarder à en savoir plus. Au niveau du contenu, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais on imagine que ce sera une proposition assez unique et sûrement un peu expérimentale, comme souvent avec l'artiste.