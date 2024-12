Gradur enfin de retour en 2025 ?

Peut-être une des meilleures choses qui pourraient arriver au rap français en 2025.

C'est déjà l'heure de dire au revoir à 2024 et bientôt celle de dire bienvenue à 2025. On peut dire que l'année qui vient de s'écouler ne va pas nous manquer, avec toutes les saloperies qu'on a pu voir en politique, et le niveau général du rap français cette année, qui ne s'est pas beaucoup renouvelé. Par contre, l'année qui arrive nous promet de belles choses, déjà parce qu'elle sera l'occasion de fêter les 10 ans de certains albums classiques de 2015, comme le "A7" de SCH par exemple, ou encore... "L'homme a bob" de Gradur ! D'ailleurs, ce dernier a donné de ses nouvelles récemment.

Gradur bientôt de retour en mode trap ?

On avait à nouveau un peu perdu de vue Gradur depuis qu'il a annoncé qu'il travaillait sur une mixtape 100% Congo, qui n'a pour l'instant toujours pas vu le jour et dont on n'a pas trop de nouvelles. Même si le rappeur continuait d'apparaître sur quelques featurings par-ci par-là, ce n'est pas ce que le public attendait de sa part. Le rappeur du 59 s'est montré un peu nostalgique sur Twitter, en repostant la vidéo de son freestyle "Bobzer", sorti en 2015 : "Cette vidéo aura dix ans dans deux jours. [...] 2025 on remet ça ou bien ?", peut-on lire dans le tweet.

Gradur vient donc d'annoncer à demi-mots son retour, et il est même allé plus loin dans d'autres tweets postés la même journée, dans lesquels il discute avec ses fans. "Tkt pas boss, t'auras tout ce que tu me demandes pour 2025 promis", peut-on lire en réponse à un fan qui souhaite un son "bien trap bien bob déterminé". L'artiste a ensuite parlé du fait de l'importance de faire les choses par passion, et même de son entourage douteux lors de la période 2015, ce qui l'a bien retardé dans son parcours et dégoûté de la musique.

Mais l'essentiel est là : Gradur a l'air d'être prêt à faire un gros come back en 2025 avec de la trap bien lourde, bien agressive, et ça, c'est forcément une bonne nouvelle pour le rap français !