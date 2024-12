Werenoi : un documentaire Netflix en préparation

Netflix s'invite dans l'actualité du rap français avec ce documentaire sur Werenoi, l'homme du game en 2024.

Impossible de passer à côté du phénomène en 2024 : Werenoi est bien l'un des artistes les plus en vue cette année. L'artiste avait déjà fait fort avec deux projets sortis en 2023, qui avaient rencontré un beau succès, avant de confirmer toutes les attentes avec les deux volumes de "Pyramide" sortis en 2024 et qui ont réalisé des scores de ventes incroyables, surtout pour un artiste assez "récent". Désigné par beaucoup d'observateurs comme l'homme incontournable du rap fr cette année, Netflix a flairé le bon filon en proposant un documentaire sur l'artiste.

Un film Netflix en préparation

Des artistes qui ont connu une ascension fulgurante dans le game, il y en a eu ces dernières années, mais des ascensions aussi remarquables que celle de Werenoi, ça, c'est très rare. Celui qui figure parmi les artistes les plus streamés cette année est actuellement en train de préparer la sortie de son documentaire sur Netflix ! On ne sait pas quelle forme va prendre l'œuvre, même si on imagine que ça ne ressemblera pas trop au documentaire d'Orelsan, premier film sur la vie d'un rappeur sorti sur les plateformes.

Une autre nouvelle est également tombée, et elle devrait intéresser les fans de Werenoi : le rappeur se prépare à sortir un nouvel album, dont la date a été fixée pour le début du mois d'avril. Pas de certitudes concernant le nom du projet, qui pourrait s'appeler "Marathon", mais ça reste à confirmer. Par contre, au vu des précédentes déclarations du rappeur et de ses équipes, il pourrait s'agir, déjà, du dernier album de sa carrière avant la retraite. On vous tient au courant dès qu'on a plus d'informations !