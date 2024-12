Jul dépasse les 10 milliards de streams sur Spotify !

Il est actuellement dans le top 225 monde !

Jul sur le toit de la France !

C’est tout simplement inédit. Alors qu’on pensait que Jul avait déjà tout accompli dans sa carrière, il continue de nous surprendre et de repousser les limites du possible. Avec cet exploit monumental, le J prouve une fois de plus qu’il est une figure incontournable du rap français.

Après la sortie de son album "Inarrêtable", le 6 décembre dernier, qui est déjà certifié Or en seulement quelques semaines, Jul empile les records à une vitesse impressionnante. Cet accomplissement historique marque un nouveau chapitre dans la carrière d’un artiste qui n’a plus rien à prouver, mais qui reste totalement investi dans son art et pour ses fans.

Celui qui a récemment organisé un concours de sosie à Marseille franchit ici une étape décisive : il devient le premier artiste français de l’histoire à dépasser 10 milliards de streams sur Spotify. Rien que ça ! Cet exploit place Jul parmi les 225 artistes les plus streamés au monde, une prouesse incroyable qui montre l’ampleur de son rayonnement, bien au-delà des frontières hexagonales.

Une fois de plus, Jul démontre qu’il est une légende vivante du rap. Avec ce cadeau de Noël inespéré pour ses fans, il scelle sa place dans l’histoire de la musique. Bravo à Jul, un homme qui donne tout pour son public et continue d’écrire les pages d’une carrière exceptionnelle.