Booba previent Gazo : "On donne la force on la reprend tu vas comprendre"

Un conseil : ne jamais faire de sous entendu au DUC !

Booba tire sur tous les rappeurs !

Gazo est prévenu, B2O l’a désormais en ligne de mire ! Depuis son interview sur CKO, le Duc de Boulogne a décidé de régler ses comptes avec les artistes qu’il ne porte pas dans son cœur. Parmi les cibles récentes de ses attaques : Damso, Ninho, La Fouine, Rohff, Shay, et désormais Gazo. Tout le monde en prend pour son grade !

La raison du conflit entre Booba et Gazo

Le conflit entre Booba et Gazo trouve sa source dans un acte que le DUC considère comme une trahison. Booba a expliqué les raisons lors de son interview :

"On a partagé ses sons, on avait rien contre lui. Après, je le vois donner de la force à Maes, qui insulte mes enfants. Ça me touche. C’est des trucs d’humain. Pas besoin que les gens comprennent ou de les expliquer, j’en ai rien à foutre. Je veux l’attaquer pour ça, je l’attaque. C’est normal que les gens ne captent pas, j’ai mes réseaux, je m’exprime. Je m’adresse à lui."

Gazo, qui a visiblement suivi l’interview, a répondu indirectement en publiant une image du classement des titres sur ses réseaux, accompagnée de la légende : "Il est plus actuel". Une pique qui n’a pas du tout plu à Booba.

L’interprète de "Friday" n’a pas tardé à répondre avec son style caractéristique. Sur X (anciennement Twitter), Booba a posté un message incisif :

"Toi t’as regardé mon interview @CKO_ENT_ petit danseur de logobi illettré 😂 Par contre si j’étais toi j’ferai pas le malin, des comme toi j’en vois défiler depuis 30 ans et crois-moi la fin est peu agréable. Continue à boire ton héroïne et essaie de pas te faire arracher tes bijoux. (et dis mon nom fils de lâche, n’aie pas peur)."

.@GazoMlg Toi t’as regardé mon interview @CKO_ENT_ petit danseur de logobi illettré 😂 Par contre si j’étais toi j’ferai pas le malin des comme toi j’en vois défiler depuis 30 ans et crois moi la fin est peu agréable. Continue à boire ton héroïne et essaie de pas te faire… pic.twitter.com/mAs5tPk68f — Booba (@booba) December 22, 2024

Mais le clash ne s’arrête pas là. Ce mercredi 23 décembre, Booba a intensifié l’affrontement en mentionnant directement Gazo :

"@GazoMlg Comme on donne la force, on la reprend. Tu vas comprendre."

.@GazoMlg Comme on donne la force on la reprend tu vas comprendre. 🏴‍☠️ pic.twitter.com/dj4BurKMNh — Booba (@booba) December 22, 2024

Les internautes s’en mêlent

Le clash a également enflammé les réseaux sociaux. Lors de la publication du nouveau freestyle de B2O sur CKO, un internaute a écrit :

"En 1m15, y’a plus de punchlines que dans l’album entier de Gazo."

Toujours prompt à réagir, Booba a répondu avec ironie :

"@GazoMlg #nananinanana bienvenue au bar mon p’tit pouilleux, t’es attendu au baby-foot…"

Le clash entre Booba et Gazo est loin d’être terminé. Une chose est sûre : le Duc de Boulogne ne semble pas prêt à lâcher l’affaire.