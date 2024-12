Damso décroche un 5ème disque d’or avec "J’ai menti"

Le Belge continue d’impressionner.

Damso continue d’impressionner. Le dernier projet en date, "J’ai menti", sorti le 15 novembre 2024, ne fait pas exception à la règle. Il est déjà certifié disque d’or (50 000 ventes équivalentes), devenant ainsi un cinquième disque d’or pour le Belge.

L’artiste originaire de Kinshasa a récemment atteint un cap impressionnant sur Spotify. Avec plus de 5 milliards d’écoutes cumulées, Damso s’inscrit désormais dans le cercle très fermé des artistes francophones les plus streamés de tous les temps. Cette performance exceptionnelle le place devant des figures emblématiques du rap telles que PNL, Gims et Booba.

Le parcours de Damso est marqué par une progression constante depuis ses débuts en 2016 avec l’album "Batterie Faible". Son album "Ipséité", sorti en 2017, a marqué un tournant décisif dans sa carrière.

🚨 DAMSO obtient le 5ÈME DISQUE D'OR de sa carrière avec « 𝗝'𝗔𝗜 𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜. » ! 📀



▫​ Batterie faible ​💿💿💿

▫​ Ipseité ​💎

▫​ Lithopédion ​💎

▫​ QALF ​💎

▫​ J'ai menti. ​📀​



Son album "QALF", sorti quelques années après "Ipséité", était différent, créatif, avec des mélodies plus variées. Plusieurs titres figuraient dans le Top 200 mondial de Spotify dès les premières semaines.