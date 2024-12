Rap français : les concerts à ne pas rater en 2025 (part. 2)

On continue la liste des concerts incroyables de rap français qui vont avoir lieu en 2025, avec du très lourd au programme : SDM, La Fouine, ...

Plus les jours passent et plus on s'approche de 2025. Une année prometteuse en terme de rap, avec un tas d'artistes émergents qui n'attendent que de confirmer les attentes comme La Mano 1.9, Jolagreen23 et plein d'autres. Mais aussi des stars déjà installées qui vont devoir se surpasser, ou même se renouveler, à l'image de SCH qui a mis fin à sa trilogie "JVLIVS" et qui va devoir partir sur quelque chose d'autre. Mais 2025, c'est surtout une année pendant laquelle auront lieu des concerts incroyables de la part de rappeurs français très attendus. Après une première partie publiée la semaine dernière, on continue notre tour d'horizon des concerts de rap FR à ne pas louper l'année prochaine.

SDM à l'Accor Arena, le 25 février 2025

En 2025, l'Accor Arena de Bercy, une des plus grandes salles de concert de France, va encore être beaucoup squattée (et remplie) par les rappeurs. On a déjà commencé à vous en parler il y a une semaine : Kaaris, Rohff, Dinos... Mais il y en a un qui est peut-être encore plus attendu que les autres, car il est littéralement au sommet de sa forme : SDM. Ocho a tout cassé avec "A La Vie A La Mort", son dernier album en date. Il a même décroché un single de diamant bien mérité avec "Cartier Santos", clairement un des morceaux de l'année. Du coup, attendez vous à une énorme fête le 25 février avec SDM à Bercy. On imagine qu'il amènera aussi quelques invités, en tout cas, ça va clairement être un des moments forts de l'année.

Jok'Air à l'Accor Arena, le 18 février 2025

On entend moins parler de lui ces derniers mois, mais en même temps, monsieur Jok'Air n'a plus besoin de faire du bruit dès qu'il sort quelque chose : les travaux sont déjà faits, et ses fans savent déjà ce dont il est capable. Tous les spécialistes du mouvement savent aussi l'influence qu'il a eue sur le rap game ces 10 dernières années, d'abord en groupe avec la MZ, puis en solo : si la mélo est devenue omniprésente dans le game, c'est un peu grâce à lui. Alors le 18 février, on va rendre à César ce qui appartient à César, avec ce gros show de Jok'Air à l'Accor Arena. D'autant que son dernier projet en date, "Melvin de Paris", est très bon, et qu'il pourrait même avoir de la nouveauté à présenter sur scène d'ici là (après tout, deux mois dans le rap français, c'est long). Et comme on connait ses qualités de showman, nous, on y sera ! Et vous ?

La Fouine à l'Accor Arena, les 8 et 9 avril 2025

C'était une des très grosses actus rap fr de l'année : le retour de La Fouine a secoué tout le rap français. Même Booba l'a félicité pour son come-back lors de son concert pendant Les Flammes 2024. Laouni a profité de l'élan d'amour de la part du public après ce show pour annoncer la sortie d'un album, "Capitale du Crime Radio", qui a fait des ventes plutôt correctes pour un retour. Mieux : il a annoncé qu'il ne comptait pas repartir de sitôt et qu'il a l'intention de sortir d'autres morceaux, et d'autres projets. Alors quand en plus, La Fouine a annoncé qu'il avait programmé, non pas un, mais deux Bercy coup sur coup, on se dit que ça va forcément être un grand moment à ne pas rater.

Gazo à Paris La Défense Arena le 18 avril 2025

Il a peut-être été critiqué après la sortie de son album "Apocalypse", en raison du décalage entre le nom du projet et les attentes des gens, et le contenu final du disque. Mais on est forcés d'admettre que sa recette fonctionne, puisque Gazo vient tout simplement de réaliser un des plus gros démarrages de l'année, confirmant son statut de machine à tubes. Et puis, soyons honnêtes : il y a quand même de gros bangers sur le disque, comme "POP", entre autres. Bref, clairement de quoi retourner une grosse salle et ça tombe bien : il y a justement un gros concert à Paris La Défense Arena prévu en avril. L'occasion de vérifier si le projet fonctionne bien devant presque 40 000 personnes. Et s'il retourne la salle, plus personne n'aura rien à dire.

Franglish à l'Accor Arena le 11 et 12 avril

Tous les artistes ne peuvent pas se permettre de programmer deux Bercy l'un après l'autre, mais ça fait longtemps que Franglish n'a plus rien à prouver en termes de chiffres, et qu'il a dépassé les frontières du rap avec sa musique, lui qui est aussi un des rois de la mélo dans ce game. En même temps, après plus de dix ans dans le game avec quasiment un projet sorti par an, le monsieur a de la bouteille. Il est même un des rares à avoir tenté de traverser l'Atlantique pour faire des concerts aux USA, où sa vibe est bien appréciée. Alors mettre deux fois le feu à Bercy en deux jours, ça ne devrait lui poser aucun problème ! On imagine qu'en plus, il sera épaulé par des invités de marque (peut-être Keblack?), alors ne ratez pas ça, ce serait vraiment dommage.