SCH à propos de Jul : "c'est l'incarnation musicale du rap marseillais"

Le S ne manque pas d'idées pour complimenter son poto marseillais, et il a les mots justes.

C'était l'énorme événement rap de cette fin d'année 2024 : le vendredi 6 décembre, Jul et SCH sortaient leur nouvel album solo le même jour. D'ailleurs, leur précédent projet était sorti en tout début d'été avec à peine une semaine d'écart. Alors que certains commencent à parler de "rivalité", on tient à les rassurer : le J et le S restent proches comme jamais. Deux dignes représentants du rap marseillais, qui rencontrent des succès énormes, et comme le gâteau est suffisamment gros pour tout le monde, ils se le partagent sans problème. Même si SCH semble avoir remporté la bataille des chiffres ce coup-là, ça ne l'empêche pas de rendre à César ce qui est à César : pour lui, Jul c'est Marseille, et il le redira autant de fois qu'il le faudra.

Un très beau compliment

On a souvent reproché à Jul d'être un rappeur un peu trop étrange par rapport au reste du game, mais c'est sans doute pour ça qu'on l'appelle "L'OVNI". Mais il faut lui reconnaître une chose : il sait tout faire, et plutôt bien, qu'il s'agisse de refrains chantés pour faire des tubes, ou bien de kicker pendant 45 minutes sur des prods boom bap lors d'un freestyle. Et surtout, il incarne comme peu d'autres artistes l'esprit de Marseille, à l'image du Rat Luciano à son époque : impossible de le dissocier de sa ville. SCH l'a bien compris et il n'a pas hésité à le dire sur France Inter en interview.

Jul, pour moi, c'est l'incarnation musicale du rap marseillais. On a des univers qui sont quand même très différents, qui peuvent se compléter lorsqu'on travaille ensemble. Mais j'aurais jamais la prétention de m'attribuer Marseille mieux que Jul. Il a sa façon de l'interpréter, j'ai la mienne et je respecte les deux.

SCH : "Jul, pour moi, c'est l'incarnation musicale du rap marseillais. J'aurai jamais la prétention de m'attribuer Marseille mieux que Jul." #le710Inter pic.twitter.com/kLCL9cQQfD — France Inter (@franceinter) December 4, 2024

La journaliste le relance ensuite sur le moment où Jul a allumé la Flamme Olympique à Marseille, là encore, SCH n'a que des compliments à la bouche envers son poto :

C'est génial. Franchement, c'est génial pour tout, pour le rap, pour Marseille, pour le mouvement hip-hop de manière plus globale et aujourd'hui, on prend un plaisir fou à voir des collaborateurs, des amis, des collègues qui se retrouvent sur des médias plus généralistes qu'avant. J'ai l'impression que ça avance dans le bon sens.

De biens jolis mots qui sortent de la bouche du S. On espère voir cette entente encore longtemps au sein du rap marseillais, bien loin des rivalités de bandes et de quartiers, c'est à ça que sert la musique !