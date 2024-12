SCH vs Jul : qui a remporté la bataille du rap marseillais ?

Les deux artistes ont sorti leur album le même jour : que disent les chiffres ?

Vendredi dernier, jour de sortie dans la musique, c'était l'embouteillage dans le rap français car deux des plus gros rappeurs du moment sortaient leur album le même jour. Il s'agit évidemment de Jul et SCH, on vous en a parlé plusieurs fois : le J devait sortir sont deuxième album solo de l'année, quant à SCH, il allait clore la trilogie "JVLIVS" avec le dernier volume, avant de passer à autre chose. Deux mastodontes en termes de ventes, et surtout, deux rappeurs marseillais qui s'apprécient énormément, ayant même multiplié les feats ces dernières années. Evidemment, une question est sur toutes les lèvres : qui a gagné à la bataille des chiffres ? Visiblement, c'est le S qui s'en sort le mieux pour le moment.

Des mid-weeks impressionnantes

On le sait tous, depuis que les artistes et les médias ne s'intéressent plus qu'aux ventes : les chiffres, c'est désormais tout ce qui compte dans le rap. Peu importe que votre première fanbase vous insulte comme c'est par exemple le cas pour un Gazo avec "Apocalypse", du moment que votre première semaine pète des records. A ce petit jeu, Jul et SCH s'en sortent évidemment à merveille, comme toujours, même si cette fois il y en a un qui s'en sort mieux que l'autre : il s'agit de SCH.

Avec plus de 31 000 ventes en 3 jours, le S pourrait même signer le meilleur démarrage de l'année 2024 sans problème s'il continue sur cette lancée. Jul (rappeur le plus écouté en France en 2024), lui, a vendu "Inarrêtable" à plus de 26 000 exemplaires, ce qui est là aussi exceptionnel, même si pour cette fois, il termine derrière son pote. Ce qui est impressionnant c'est que dans le détail, les deux artistes vendent beaucoup plus de disques en format physique qu'ils ne sont écoutés en streaming. On en connait un qui devrait d'ailleurs bien rager là-dessus : Booba est apparemment en croisade contre les ventes physiques depuis plusieurs semaines. Gazo, Dinos, tous ceux qui vendent bien en physique se font insulter, voire accuser de frauder.

En attendant, c'est donc SCH qui semble être en bonne voie pour remporter la bataille des ventes à Marseille. Mais qu'il s'agisse du J ou du S, les deux artistes semblent être en bonne place pour détrôner leur propre record de ventes en première semaine sur 2024 : Jul avait écoulé 43 989 exemplaires de "Mise à jour" en juin, et SCH, lui, avait fait 42 784 ventes avec son "JVLIVS Prequel".

Rendez-vous vendredi pour savoir s'ils ont bien pété le score !