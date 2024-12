Booba accuse tout le rap français de frauder sur les ventes

Kopp a décidé de sortir les dossiers sur Gazo, Gims, Damso, Niska, Ninho, ...

On le sait, dans le rap encore plus que dans les autres styles musicaux, la compétition entre les artistes est très forte. Et le meilleur indicateur de réussite dans cette compétition, ce sont les chiffres de ventes, même si ça n'a aucun sens pour une musique qui se voulait justement en marge du système à la base, et dont les meilleurs artistes ont rarement été les plus gros vendeurs. Mais c'est ainsi : les nombres dirigent, si vous faites de grosses ventes, vous êtes respectés, sinon, vous n'êtes personne. A ce jeu là, de nombreux rappeurs français s'en sortent très bien. Mais Booba, visiblement mécontent de ne plus occuper les premières places des classements des ventes, a tenu à mettre en lumière les arnaques auxquelles certains se livrent pour gonfler leurs chiffres.

Ça fraude dans tous les sens ?

On le sait : depuis l'avènement des plateformes de streaming, les fraudes sur les chiffres de ventes se sont multipliés, car c'est devenu beaucoup plus difficile à contrôler. Booba lui-même a d'ailleurs été accusé de nombreuses fois de frauder sur ses chiffres, avec même parfois des "preuves" vidéos dans lesquelles on voit des "fermes à stream" faire tourner certains de ses albums en boucle. C'est d'ailleurs ce genre de polémiques qui a lancé le clash avec Gims. Mais cette fois, c'est le Duc qui a décidé d'allumer les rappeurs français en révélant les "fraudeurs", ou plutôt les petits malins qui ont trouvé des solutions légales pour booster leurs ventes. En première ligne, c'est Gazo qui prend cette semaine.

Pour ceux qui veulent comprendre comment marche ce game de lâches et d'imposteurs. Et dites pas qu'je suis jaloux ce soir à minuit j'étein l'album de Damso Ninha Nisko et Gazoil en même temps 😂😂😂🎯🏴‍☠️🫡 pic.twitter.com/hHEvmn9xwo — Booba (@booba) December 3, 2024

Il faut dire que le rappeur du 93 vient de sortir son nouvel album "Apocalypse" vendredi dernier et que ses chiffres sont affolants : meilleur démarrage de l'année, avec une première journée d'exploitation complètement folle, le projet devrait être un carton. Les chiffres des 3 premiers jours sont d'ailleurs sortis : 23 328 ventes pour l'album, dont 12 645 copies physiques. Dans un tweet, Booba a inclus une conversation par messages dans laquelle on peut lire que ces ventes physiques seraient gonflées via une méthode assez ingénieuse : un pack précommande à 40€ qui contenait le CD et une place de concert pour la listenning party de l'album.

Dans son tweet, Booba écrit : "pour ceux qui veulent pas comprendre comment ça marche dans ce game de lâches et d'imposteurs. Et dites pas que je suis jaloux, ce soir à minuit j'éteins l'album de Damso, Ninha Nisko et Gazoil en même temps". On ne sait pas s'il parlait de la sortie de son morceau "Muay Thai", ou plutôt s'il s'apprête à sortir d'autres dossiers sur les méthodes pratiquées par les rappeurs qu'il cite dans son tweet.

Ce qui est sûr, c'est qu'un peu plus tôt dans la semaine, il avait directement accusé Gims et son label de frauder autour des chiffres de son nouveau projet "Le Nord se souvient", en mettant en lumière le fait que son album avait été autant écouté en deuxième et troisième semaine qu'en première semaine, ce qui n'arrive jamais dans l'industrie. De plus, le disque aurait été plus vendu en 11ème semaine que lors de sa semaine 4 d'exploitation.

Pour info ce ratio n'existe pas. Vendre quasi autant la 1ère semaine que la 2ème semaine n'existe pas. Quant à vendre plus en 3ème semaine qu'en 2ème semaine alors là!!!!!!!!! @GIMS Je vais bientôt couper l'courant. J'ai pas l'choix. 🏴‍☠️ pic.twitter.com/Tv6DZJBT2p — Booba (@booba) October 4, 2024

Bref, attendez-vous à des révélations dans les prochains jours ! Ca va changer des clashs débiles avec Maes...