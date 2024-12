Maes : son Bercy annulé, Booba jubile

Le grand show de Maes prévu à Bercy le 19 décembre a été annulé.

Maes avait été très solide sur ses appuis ces dernières semaines, avec de sacrées attaques envoyées à Booba, Lacrim, SDM, et pas mal de monde au final. Il a même sorti un diss track contre Lacrim qui a très bien fonctionné, et on attendait un peu son retour en France comme celui du croquemitaine dans le rap game, avec un concert programmé à Bercy qui s'annonçait comme une grande fête avec ses nombreux fans. Malheureusement, tout ce monde-là risque d'être déçu : le Bercy de Maes programmé pour le 19 décembre n'aura finalement pas lieu, et il n'aura probablement jamais lieu...

Des ennuis judiciaires, pour le plus grand bonheur de Booba

On le sait, Maes est à Dubaï depuis plusieurs années désormais, notamment pour fuir le climat de conflit qui a éclaté dans sa ville de Sevran, à base de menaces, d'intimidation et de fusillades. Il a donc voulu mettre ses proches à l'abri, mais en ce qui le concerne, ses soucis judiciaires ont évidemment continué même en son absence. Il avait notamment été condamné en juin pour violence en réunion et un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre, ce qui signifiait que des policiers l'attendraient dès sa descente d'avion. Du coup, plutôt que de se rendre en France et faire sa peine, il a préféré annuler son Bercy, et rester au chaud.

Un choix qui ne va pas faire plaisir à ses fans même si le rappeur affirme qu'ils seront tous remboursés via son compte Twitter. Par contre, on ne sait pas comment ça se passe au niveau des frais de réservation de la salle de l'Accor Arena, mais on imagine qu'il va perdre un paquet d'oseille.

Evidemment, il y en a un que tout ça fait beaucoup rire : il s'agit de Booba, avec qui ils échangent des insultes sur le web depuis des mois, et qui avait annoncé que ce serait très difficile pour Maes de revenir en France et d'assurer ce Bercy. Il a donc ressorti ses plus beaux montages vidéos, ses plus beaux trolls à destination du rappeur de Sevran, tout en retweetant tous les messages qu'il voit passer à ce sujet (oui, le Duc se fait grave chier on dirait...).

Cette annulation de Bercy n'est en effet pas très bon signe pour la carrière de Maes, qui a tout de même encore une chance de pouvoir continuer son ascension dans le game en acceptant sa peine, puis en sortant plus fort, à l'image de Lacrim à l'époque de "Force & Honneur". Mais ça ne sera pas facile...