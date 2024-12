Playback et autotune : La Fouine tire la sonnette d'alarme

"Ça me fait mal de voir de plus en plus de rappeurs chanter en playback"

C'est dans quel monde que tu fais ça ?

Le rappeur emblématique des années 2000, La Fouine, fait son retour sur la scène musicale avec son nouvel album "Capitale du Crime Radio". À l'occasion de la sortie de ce projet, l'artiste s'est confié dans une interview exclusive pour Libération, abordant des sujets tels que l'utilisation du playback et de l'autotune dans le rap contemporain.

Il reconnaît le talent de la nouvelle génération de rappeurs, tout en exprimant ses inquiétudes concernant certaines pratiques devenues courantes dans l'industrie. L'un des points les plus marquants de l'interview est la critique de La Fouine envers l'utilisation croissante du playback dans les concerts et les émissions de promotion.

Il déclare : "Ça me fait mal de voir de plus en plus de rappeurs chanter en playback dans leurs concerts. Quand ils vont à la radio faire leur promo, ils ne chantent plus. Le titre passe, ils fredonnent quelques mots et c'est fini." La Fouine compare cette tendance au travail des légendes du rap français : "Je suis de la génération NTM et IAM. Tu les as déjà vus faire du playback sur scène ?"

La Fouine aborde également l'utilisation de l'autotune, un sujet controversé dans le monde du rap. Il admet avoir été l'un des premiers rappeurs français à utiliser cette technologie, mais exprime aujourd'hui des regrets : "J'ai un seul très grand regret, c'est d'avoir utilisé l'autotune. Ce n'était pas pour corriger ma voix : je chante bien, mais je trouvais que ça apportait une touche électronique nouvelle."

Il souligne les limites de l'autotune, notamment en concert : "En studio, ça fonctionne pour la vibe, mais tu ne le ramènes pas avec toi en concert. C'est dans quel monde que tu fais ça ? Quand il y a un problème sur scène et que l'autotune ne fonctionne plus, ça donne des catastrophes."