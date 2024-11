Booba : il clash La Fouine sur X !

Booba n’a pas sa langue dans sa poche ! Et cette fois-ci, c’est au tour de La Fouine de subir les foudres de B2O.

Depuis quelques temps, La Fouine fait un retour en force, dans l’industrie du rap. Étonnement, Booba n’avait pas encore osé clashé le membre de la Team BS. Beaucoup imaginaient même une réconciliation entre les deux rappeurs. Mais chasse le naturel et il revient au galop : Booba n’a pas pu s’empêcher de lancer des piques à son homologue. Il s’est donc empressé de prendre son compte X, pour s’exprimer. Cette fois-ci, il s’est moqué de la performance de La Fouine, au Sénégal. En effet, une vidéo montre une salle de concert à moitié vide. B2O écrit :

“Frères Sénégalais, allez au concert de la Fouine supporter la BS il a 3h de retard c’est un fiasco y veut pas sortir des loges il est bientôt minuit. L’entrée est gratuite”.

Une nouvelle manière de piquer son ennemi de toujours !

Frères Sénégalais allez au concert de la Fouine supporter la BS il a 3h de retard c'est un fiasco y veut pas sortir des loges il est bientôt minuit. L'entrée est gratuite. 🦾🙌🏾🏴‍☠️ pic.twitter.com/XRNUgT72jE — Booba (@booba) November 23, 2024

Le clash ne s’arrêtera donc jamais !

Booba et La Fouine semblaient pourtant avoir enterré la hache de guerre ! Mais il n’en est rien, puisque le premier n’hésite pas à se moquer du second, en partageant en masse des tweets désagréables à son encontre. Il y a quelques jours déjà, le Duc n’avait pas manqué de partager la prestation ratée de La Fouine, en raison d’un problème technique. Et pour cause, le rappeur ne chantait absolument pas en rythme ! Booba avait donc commenté :

“Y prépare un album, il est pas capable de faire un son solo qui marche, échec en cours”.

Il semblerait qu’une réconciliation ne soit vraiment pas d’actualité !