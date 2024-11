Kanye West : My Beautiful Dark Twisted Fantasy fête ses 14 ans !

Retour sur un album qui a crée la renaissance de Ye.

Il y a 14 ans, Kanye West, qui aura son propre documentaire, sortait son cinquième album studio : My Beautiful Dark Twisted Fantasy (MBDTF), un projet qui a marqué un tournant dans sa carrière et dans l’histoire de la musique. Salué par la critique et adulé par les fans, cet opus mêlant génie musical et controverses est devenu un véritable classique.

Un chef-d'œuvre né dans la tourmente

Sorti le 22 novembre 2010, MBDTF est né dans un contexte particulièrement tendu. Quelques mois auparavant, Kanye avait fait face à un tollé médiatique après son interruption mémorable de Taylor Swift aux MTV Video Music Awards 2009. À la suite de cet incident, l’artiste s’est retiré sous le feu des critiques pour se réfugier à Hawaï, où il a conçu cet album monumental.

My Beautiful Dark Twisted Fantasy est le reflet de cette période : un mélange de mélancolie, de grandeur et d’introspection, porté par des productions somptueuses. Kanye a rassemblé une dream team artistique pour l’occasion, incluant des collaborateurs comme Jay-Z, Bon Iver, Nicki Minaj, Kid Cudi et Rick Ross, créant une œuvre qui transcende les genres.

Des morceaux légendaires

L’album regorge de titres devenus cultes, comme "Power", un hymne explosif à l’égo, ou "Runaway", une ballade de neuf minutes accompagnée d’un visuel artistique, où Kanye évoque ses échecs relationnels.

On retrouve aussi "All of the Lights", une symphonie pop magistrale avec Rihanna et Kid Cudi, et "Monster", où Nicki Minaj livre un couplet iconique qui reste l’un des meilleurs de sa carrière.

Chaque morceau témoigne de l’ambition démesurée de Kanye, mêlant des influences hip-hop, pop, rock et classique dans une harmonie presque parfaite.

Un succès critique et commercial

À sa sortie, MBDTF a été encensé par la critique, décrochant un score de 94/100 sur Metacritic. Le magazine Rolling Stone le qualifiait de "renaissance du génie de Kanye", tandis que Pitchfork lui attribuait la note parfaite de 10/10.

L’album a également été un succès commercial, certifié triple disque de platine aux États-Unis. Il a remporté le Grammy Award du meilleur album rap et figure régulièrement dans les classements des meilleurs albums de tous les temps.

Un héritage indélébile

Quatorze ans après sa sortie, My Beautiful Dark Twisted Fantasy reste une pierre angulaire de la culture pop et du rap contemporain. Avec cet album, Kanye West a prouvé qu’il pouvait repousser les limites créatives et faire de la musique un art total.

Alors que Ye continue de polariser l’opinion avec ses choix personnels et artistiques, une chose est certaine : MBDTF demeure une œuvre intemporelle, un témoignage de son génie musical et de sa complexité en tant qu’artiste.

Un album qui n'a pas fini de faire rêver et d'influencer des générations entières.