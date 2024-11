Snoop Dogg et Dr. Dre : un premier extrait de "Missionary" dévoilé

On commence à approcher du grand jour !

Nouvel album dans 3 semaines

Le compte a rebours est toujours en cours concernant la sortie du prochain album de Snoop Dogg et de Dr. Dre, dont on ne sait pas trop s'il sera uniquement à la réalisation/production ou s'il va lui aussi prendre le mic' avec Snoop pour nous refaire des classiques comme à l'ancienne. L'album est censé arriver le 13 décembre 2024, dans environ trois semaines mais pour l'instant, on ne connait quasiment rien du projet, si ce n'est la présence de quelques gros artistes. Mais ça y est, le disque tant attendu commence à se dévoiler petit à petit : des premiers extraits ont même été révélés par Snoop lui-même sur les réseaux.

De la G-Funk, mais pas seulement

En effet, via son compte Instagram officiel, Snoop Dogg a repartagé une vidéo dans laquelle on voit lui et Dr. Dre interpréter plusieurs morceaux en mode "playback", un peu comme pour une sorte de présentation radio. Et on peut dire que c'est plutôt qualitatif, avec de bonnes grosses basses et un style G-Funk parfaitement reconnaissable dans le premier extrait, ainsi qu'un petit passe-passe qui fait plaisir entre Snoop et Dre. Du coup, on a la réponse : Dr. Dre va bien kicker sur ce nouveau projet.

Le deuxième aussi est dans un style un peu g-funk réactualisé, avec un peu moins de notes, mais on le reconnait quand même assez facilement. Le troisième extrait, en revanche, est assez différent du registre habituel des deux artistes, avec une prod quasiment rock, ou au moins pop, avec quelques notes de guitare. Bref, suffisant pour rendre tout le monde assez curieux à propos du projet, même si on se doute qu'il ne va pas révolutionner le monde de la musique.

Ça ne nous empêche pas de l'attendre avec impatience, car ce sera à coup sûr un évènement. D'ailleurs, de grosses stars comme Lebron James, Jamie Foxx ou Travis Kelce ont déjà fait part de leur impatience dans les commentaires, ce qui assure un minimum de buzz au projet !