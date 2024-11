Shay met le feu avec ses danses en concert

Même les réseaux sociaux se sont enflammés.

Shay au top de la hype

Après deux ans passés dans le jury de "Nouvelle Ecole", Shay a préféré arrêter l'aventure pour laisser la place à Aya Nakamura. Mais on peut dire que la rappeuse de Bruxelles aura bien bénéficié de tout le buzz engendré par la série, elle qui a récemment rempli le Zénith de Paris en 2 minutes et l'Olympia en moins de dix minutes, preuve que les fans sont au taquet derrière l'artiste. Son album sorti au début de l'année 2024 y est peut-être aussi pour quelque chose, avec de très gros feats présents dessus. En attendant de se produire au Zénith cette semaine, elle était de passage en Belgique, à Bruxelles, pour un show qui a marqué les esprits !

Des danses bien hot

La rappeuse sait plus que n'importe quel autre artiste quelles sont ses forces : son côté "bad bitch", mis en avant depuis le début de sa carrière en digne héritière de Nicki Minaj par exemple. Et comme pour Nicki Minaj, Shay sait parfaitement jouer de son "atout charme", en particulier lorsqu'elle est sur scène en concert, comme ce weekend à Bruxelles. Elle a notamment entamé une sorte de lap dance en compagnie d'une de ses fans montée sur scène, qui s'en rappellera sûrement toute sa vie.

D'autres vidéos de concerts un plus anciens ont également refait surface sur la Toile, sur lesquelles on peut voir la chanteuse en blanc en compagnie de ses danseuses sur "DA", entamer une danse plutôt sexy. Rebelotte sur "Même pas bonne", mais en version encore plus sexy, ou encore en train de rapper "JGG" pendant qu'elle se met elle-même des claques sur ses fesses, avec même un début de twerk. Bref, Shay est toujours aussi douée pour attirer l'attention, et on espère qu'elle a préparé quelque chose de grand pour son concert au Zénith de Paris qui se déroulera le 21 novembre !