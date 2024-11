Gazo : il se confie sur ses placements en foyer

Invitée de l’émission Clique, Gazo a fait certaines révélations, à propos de son enfance difficile.

Gazo n’a pas eu une enfance facile. Face à Mouloud Achour, dans l’émission Clique, diffusée sur Canal+, le rappeur s’est livré sur cette période très compliquée de sa vie. En effet, il a révélé avoir été placé de nombreuses fois en foyer d’accueil :

“J’ai été placé dans 16 familles différentes”.

Et pour cause, son objectif était de retrouver sa mère :

“Pour moi, si je fais une dinguerie, ils vont me ramener chez moi. Mais c’était de foyer en foyer”.

L’enfance de Gazo a donc été particulièrement mouvementée !

Un musique véritablement authentique

Pourtant, ces difficultés n’ont pas empêché Gazo d’accéder au succès. Et pour cause, l’artiste a su utiliser cela à bon escient, en faisant de ses faiblesses une force. De ce fait, son parcours peut-être une source de motivation pour un bon nombre de personnes. Finalement, la vie en foyer n’a pas empêché Gazo de vire ses rêves. Au contraire, elle a permis de nourrir sa détermination. Pour lui, la musique était une échappatoire, un moyen beaucoup plus simple de s’exprimer. Désormais, son authenticité a donné lieu à des textes percutants, qui raisonnent auprès de milliers de fans. Gazo évoque également le faible taux de réussite des enfants placés dans les foyers. Il serait donc l’exception qui confirme la règle. Ainsi, ces confidences ont beaucoup touché le public, qui s’est empressé d’apporter son soutien au rappeur sur les réseaux sociaux. Une nouvelle fois, Gazo montre la proximité qu’il aime entretenir avec son public.