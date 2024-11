Damso : les ventes de son nouvel album sont phénoménales !

Avec son nouvel album, intitulé “J’ai menti”, Damso fait un véritable carton. Pourtant, ce disque n’était absolument pas prévu au programme !

Damso continue de surfer sur la vague du succès ! Ce vendredi 15 novembre 2024, le rappeur nous a fait découvrir son tout nouvel album. “J’ai menti” est un disque un peu plus personnel, dans lequel il se livre sur sa noirceur, et les complexités de sa personnalité. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les fans ont merveilleusement bien accueilli cette belle surprise. En moins de 24 heures, Damso cumule 4,69 millions de streams, sur Spotify France. Lors de sa dernière et rare interview, accordée à la RTBF, le rappeur avait affirmé avoir besoin de temps :

“Je prends mon temps, je revisite, je crée. Je crois que plus j’avance, plus il faut que je prenne mon temps. Je pourrais facilement balancer plein de sons, mais sans vie. Me réinventer, ça prend toujours plus de temps, parce que ça me demande de vivre des choses”.

Avec “J’ai menti”, Damso se réinvente, et laisse parler la vie.

📈 « J’AI MENTI. » de Damso cumule 4,69M de streams en 24h sur Spotify France ! pic.twitter.com/SsI8HLuQfY — Ventes Rap (@VentesFRap) November 16, 2024

Une très belle surprise pour les fans

“J’ai menti” ne devait sortir que le 30 mai 2025. Mais face à l’engouement des fans, Damso a souhaité leur faire un cadeau. Ce projet n’est donc qu’une sorte de virgule, avant la sortie du véritable album, au printemps prochain. En effet, personne ne s’attendait à un retour de Damso aussi prématurément. Le disque a donc été annoncé par surprise, et enregistré en très peu de temps, à Bruxelles. Néanmoins, le rappeur semble prêt à s’éloigner de la scène, même si le public risque de ne pas être ravi. Damso explique :

“Je sais qu’ils m’en veulent, mais c’est pour le bien de tous. Déjà, c’est pour mon bien à moi, honnêtement. Je pars du principe que je suis prêt à ce qu’on ne m’aime plus. Demain, si je ne fais plus de succès, je ne fais plus de succès, mais j’airais été sincère avec moi-même et les gens qui m’auront écouté auront compris que c’est quelqu’un qui partageait sa sincérité”.

Certes, l’artiste a menti, mais cette faute a largement été pardonnée.