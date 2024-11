Damso et Angèle : le duo iconique est de retour sur un nouveau titre !

Damso fait son grand retour avec un album-événement, intitulé “J’ai menti”. Sur ce disque, il partage un nouveau duo avec Angèle, reformant ainsi une collaboration iconique.

Avec le projet “J’ai menti”, Damso signe son grand retour ! Et sur les onze morceaux présentés sue ce disque, l’artiste met en avant sa verve rap, et multiplie les morceaux rythmés. Néanmoins, il fait aussi preuve d’une grande mélancolie. En outre, Damso n’a pas hésité à partager son micro avec d’autres grands artistes. De ce fait, il retrouve le rappeur Kalash sur le titre “Alpha”, sept ans après le tube “Mwaka Moon”. Cet album a aussi été l’occasion pour Damso de chanter avec son frère, Michkavie. Mais c’est surtout son duo avec la chanteuse Angèle qui attise la curiosité des amateurs du genre. Après l’immense succès de la chanson “Démons”, et ses 90 millions de streams sur Spotify, les deux artistes belges ont décidé de collaborer une nouvelle fois. En effet, le morceau intitulé “Tout tenter”, semble bien parti pour remporter le même succès. Il débute notamment avec une douce mélodie à la guitare, mais les touches électroniques prennent très vite le dessus. Comme le prouvent les paroles, Angèle et Damso jouent un couple amoureux, capables de tout l’un pour l’autre. Ainsi, ce titre marque la troisième collaboration entre les deux musiciens. Et pour cause, Angèle et Damso sont particulièrement proches depuis de nombreuses années. En 2017, la jeune femme assurait même les premières parties du rappeur. Il explique à ce propos :

“C’était logique et super facile. On a une vraie et belle amitié tous les deux. On s’est encore écrit hier, et on a beaucoup rigolé. Il fallait juste qu’on se rencontre. Si ça n’avait pas été pendant mes premières parties, cela aurait été ailleurs”.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette complicité se reflète dans leur musique !

Damso est bel et bien de retour !

Le come-back de Damso était extrêmement attendu par ses fans ! Effectivement, le rappeur avait annoncé faire une longue pause dans sa carrière musicale, avec un retour prévu pour le 30 mai 2025. De ce fait, la sortie de “J’ai menti” est véritablement l’événement du moment, et une véritable surprise pour la planète rap. Il semblerait donc que l’artiste ait changé d’avis. Au micro du Parisien, Damso raconte, avec une pointe d’humour :

“J’avais dit que j’arrêtais ma carrière avec l’album ‘Beyah’, mais entre-temps, un fan m’a demandé des chansons, et donc je sors aujourd’hui cet album, qui devait être juste un EP au départ”.

Il ajoute :

“Arrêter la musique me permettrait […] de tester d’autres choses […]. Mais si je sors un album intitulé ‘J’ai menti’, je peux faire aussi ‘J’ai encore menti’”.

Que nous réserve Damso pour la suite de sa carrière ? Nous avons hâte de le découvrir !