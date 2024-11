Damso : "Vulgairement parlant, j’ai fini le jeu"

Pour l'artiste belge, qui vient de sortir son album "J'ai menti", il n'a plus rien à prouver dans la musique.

C'est le grand jour pour Damso !

C’est un jour important pour Damso, alias Dems, qui marque son retour avec son nouveau projet, "J’ai Menti", fraîchement sorti. Ce projet, attendu depuis plusieurs semaines après un teasing soigné et une écoute exclusive pour les fans, reflète une liberté artistique totale. On y découvre un mélange audacieux de styles : Dance, Shatta, techno, mais aussi des prods guitare-voix, qui témoignent de la capacité de l’artiste belge à se réinventer constamment.

Dans une interview donnée à Booska-P, Damso s’est confié sur cette nouvelle étape de sa carrière, marquée par une approche plus détendue et décomplexée de la création musicale.

"Je vais simplement mieux"

Damso semble avoir atteint une paix intérieure, ce qui transparaît dans son œuvre. Il explique :

"Je pense que j’ai compris que ça ne servait à rien de se prendre la tête. Peut-être que c’est parce que je suis dans la trentaine et que je m’assume (sourires)… Je vais simplement mieux et je crois que quand on va mieux, on se sent plus libre."

Ce sentiment de liberté est aussi le fruit d’un détachement quasi total du regard des autres :

"Le regard des autres m’atteint de moins en moins, et cela crée une liberté que je ne maîtrise pas encore totalement, que je découvre en même temps que tout le monde."

Un lien renforcé avec ses fans

Autre changement notable, la relation de Damso avec son public. Après avoir pris du temps pour lui, l’artiste a multiplié les rencontres avec ses fans, partageant des discussions longues et profondes :

"Discuter avec des gens qui écoutent ta musique rend la chose plus humaine ; je n’ai plus vraiment ce côté ‘célébrité’. Je vois juste des humains et on échange… Peut-être que c’est ça qui fait que la pression n’existe vraiment plus."

Cette proximité donne une dimension encore plus personnelle à sa musique, qu’il ne perçoit plus comme un défi à relever, mais comme un moyen de vivre ses envies du moment.

"J’ai fini le jeu"

Dans cette interview, L'interprète de "Chrome" livre une réflexion surprenante sur sa carrière :

"Nulle part, et c’est pour ça que j’aime bien en fait. Cette fois-ci je n’ai pas besoin de chercher quoi que ce soit, j’ai compris que maintenant je vis de mes réjouissances… Parce que vulgairement parlant, j’ai fini le jeu."

Pour le rappeur, il ne s’agit plus de dépasser des objectifs, mais de découvrir des horizons qui l’attirent, sans pression ni contraintes.

Un dernier album… ou pas ?

Enfin, Damso a évoqué l’avenir et son potentiel dernier album, prévu après "Beyah". Mais fidèle à lui-même, il reste ouvert à l’imprévisible :

"Je suis toujours dans l’optique qu’après Beyah je partirai, mais il y a quelqu’un qui m’a dit : on n’est pas obligé d’arrêter pour passer à autre chose. Ça a raisonné en moi… Maintenant vous n’êtes pas à l’abri… (sourires) J’ai quand même fait J’AI MENTI."

Avec "J’ai Menti", Damso nous offre une œuvre sincère et expérimentale, portée par un artiste qui ne suit plus que ses envies. Et si ce chapitre marque un tournant, il prouve une fois de plus qu’il est l’un des artistes les plus authentiques et imprévisibles de sa génération.