Jul annonce déjà son nouvel album, "Inarrêtable"

On peut dire que l'OVNI n'aura pas chômé en 2024.

Jul encore omniprésent en 2024

Depuis dix ans, les années se suivent et se ressemblent dans le rap français. La concurrence a beau faire tout ce qu'elle peut, annoncer des grands albums avec des moyens de promotion/marketing toujours plus originaux, à la fin, c'est encore le J qui rafle toutes les certifications et les premières places. Soutenu par sa ville comme aucun autre rappeur auparavant, Jul domine le game de la tête et des épaules et il l'a encore prouvé avec son projet herculéen sorti il y a quelques semaines, "13'Organisé 2" avec plus de 150 rappeurs au programme. Mais le marseillais a encore faim : il vient d'annoncer la sortie d'un nouvel album pour le mois de décembre.

L'OVNI annonce un album pour décembre

Alors que "13'Organisé 2" va probablement bientôt décrocher un disque d'or, si ce n'est pas déjà fait, Jul n'a même pas pris le temps de se reposer ni de savourer son partenariat avec Call of Duty : Black Ops 6, et s'est déjà remis à charbonner comme d'habitude. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle La Machine : via son compte Instagram, il vient d'annoncer la sortie d'un nouveau disque pour le mois de décembre, le 6 décembre 2024 précisément.

Il a annoncé tout ça avec une petite vidéo assez courte, dans laquelle on voit une pluie de disques d'or tomber des étoiles, avant de voir un nouveau disque inconnu se poser dans la poussière, à côté d'un pied en claquette chaussette : l'album s'appellera "Inarrêtable", et la cover est déjà choisie visiblement. Le disque est d'ailleurs déjà disponible en précommande et 30 places à un des concerts du J pour 2025 pourront être remportées par ceux qui achètent l'album en précommande.

Des packs collectors sont également disponibles, bref, Jul reste injouable, que ce soit en studio ou en marketing.