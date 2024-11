Rohff riposte et allume Booba

Le rappeur du 94 n'a pas apprécié le sketch de B2O.

On commençait un peu à se lasser du clash entre Booba et Rohff. Une rivalité qui dure depuis si longtemps qu'il y a des auditeurs de rap qui n'étaient même pas nés quand les deux grands garçons ont commencé à se détester dans les années 2000. Officiellement la guerre est déclarée depuis l'été 2012, ce qui fait déjà très longtemps, et il y a des moments dans lesquels ça s'est un peu calmé. Mais à chaque fois que l'un ou l'autre sort un album, ou un morceau, la tension revient à son maximum. Cette semaine, Kopp a fait le buzz avec sa vidéo react à l'album de Rohff, "Fitna", sorti il y a peu de temps. Désormais c'est au tour d'Housni de répliquer.

Rohff ressort les dossiers

On connait la violence et l'acharnement dont peut faire preuve Rohff lors de ses attaques, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Le rappeur ne lâche jamais la faire et s'embrouiller avec lui semble clairement être une mauvaise idée. En story sur Instagram, le rappeur du 94 a répondu quasiment point par point aux trolls lancés par Booba dans a vidéo "react". Il s'est aussi filmé lui-même en train de rire en réagissant à "Je sais", un titre présent sur l'album "Ultra" de Kopp, qui est clairement un des titres les moins bons de la carrière de B2O.

Booba tu es Rohffophobe et bcp trop enragé pour être objectif. FITNA est une Roukia puissante pour tes Jnounes d’ailleurs à ce sujet tu tremblais à l’écoute.🥶 Ce morceau Fleuve de 14mn te surpasse dans tous les compartiments. Et je mesure ton petit niveau de rap prout prout pour… pic.twitter.com/HPIzUVDYuc — ROHFF (@rohff) November 12, 2024

Rohff a aussi dévoilé pas mal d'audio qui viennent de la part de ses fans, la fameuse Team Rohff, dans lesquels Booba se fait copieusement insulté, en faisant notamment référence à ses liens avec Bolloré ou encore Eric Zemmour, que Kopp avait retweeté pendant la campagne présidentielle.

Dans d'autres vidéos, on retrouve également le Padre du rap game raconter à quel point Booba était fan de lui au début des années 2000, puisque lorsqu'ils ont fait leur featuring (jamais sorti officiellement), Kopp lui aurait conseillé de remettre "Sensation Brave" sur son album, car le morceau était une tuerie. Il surnomme même Booba en tant que "Stan", comme dans la célèbre chanson d'Eminem. On dirait bien que ces deux-là ne s'arrêteront jamais !