Dinos dévoile la tracklist de son nouvel album !

“KINTSUGI” sortira le 29 novembre prochain !

Dinos dévoile "KINTSUGI"

Après le succès de "Hiver à Paris", Dinos est de retour pour boucler 2024 en beauté avec un nouveau projet intitulé KINTSUGI, prévu pour le 29 novembre. En effet, le rappeur avait teasé son retour en grande pompe sur Instagram, affirmant avoir "fait de la bonne musique". Un message qui a pris tout son sens avec la sortie de son freestyle punchy "Brother Mouzone", un titre chargé de punchlines acérées qui n'a laissé personne indifférent.

Mais ce mardi 12 novembre, Dinos a fait monter l'attente d'un cran en dévoilant la tracklist de KINTSUGI. Ce nouvel album comptera 16 sons et, à la surprise générale, seulement un feat annoncé avec ZED. Connaissant Dinos et son goût pour les surprises, il n’est pas impossible que d’autres feats soient présents, mais gardés secrets jusqu’à la sortie de l’album.

"TRACKLIST KINTSUGI SORTIE 29 NOVEMBRE



Merci à tous ceux qui ont travaillé sur cet album.



@oumardinho Merci, je crois qu’on a une belle oeuvre"

Avec KINTSUGI, Dinos s’apprête une nouvelle fois à marquer l’année et à réaffirmer son statut de poids lourd dans le rap français. Entre les projets de Damso et Gazo, ce mois de novembre promet d’être particulièrement chargé et excitant pour les fans de rap. Plus qu’à patienter jusqu’au 29 novembre pour découvrir si cet album tiendra toutes ses promesses ! En espérant qu'un petit single voit le bout de son nez afin de nous faire attendre.