Booba va réagir officiellement à l'album "Fitna" de Rohff

Peut-être le meilleur divertissement de l'histoire du rap français ?

"Fitna" dans les bacs depuis juin 2024

De nombreux poids lourds ont fait leur retour sur le devant de la scène du rap français en 2024. On pense notamment à Booba, qui a sorti un album au mois de février, un peu par surprise, alors qu'il avait annoncé qu'il arrêtait les albums il y a quelques années. Mais aussi Rohff, qui a dévoilé "Fitna" à la fin du mois de juin 2024, juste avant l'été. Un projet sur lequel on retrouve pas mal d'anciens en featuring, comme Lino, Le Rat Luciano, Big Ali, AP,... Ce n'est un secret pour personne, le rappeur du 94 s'est souvent plaint du manque de visibilité à propos de son album, notamment dans les playlists, dans les médias, sur Youtube. Booba a donc décidé de lui faire un peu de promo !

Booba en mode Youtubeur

Pas sûr que ce soit ce genre de visibilité dont parlait Housni quand il se plaignait, mais il faudra faire avec désormais. En effet, Booba a utilisé son compte Twitter pour faire une petite annonce qui a déjà fait beaucoup de buzz : il va réagir officiellement à l'album "Fitna" de Rohff, sur le modèle des chaînes Youtube de "reacts" sur le rap français, comme Amine & Hugo par exemple. Dans la vidéo postée par Booba sur les réseaux, on voit le Duc capuché, l'air sérieux (mais pas trop) devant son ordinateur.

Évidemment, on se doute que cette vidéo de réaction aura un but parodique, puisqu'il commence à dire que comme Rohff s'est plaint du fait qu'on ne parlait jamais de "Fitna", alors B2O a décidé d'en parler. Et quand on connait la rivalité et l'animosité qui règnent entre les deux rappeurs, on se dit que Kopp va sûrement allumer l'album de Rohff, même s'il jure qu'il va rester objectif et qu'il n'y a pas mieux que lui pour juger un album de rap français.

On risque d'avoir droit à une sacrée dose de divertissement, avec une première salve envoyée ce soir à 18h, si on en croit les annonces de Kopp. Restez branchés !