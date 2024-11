Grammy Awards 2025 : les nominations des rappeurs pour cette édition 2025

Son single "Not Like Us" est en lice dans 5 catégories.

Kendrick Lamar est le plus nominé cette année.

Les nominations pour les Grammy Awards 2025 viennent d'être dévoilées !

Cette 67e édition, qui se tiendra en février à Los Angeles, promet d'être particulièrement excitante pour les amateurs de rap.

Kendrick Lamar se distingue comme le rappeur le plus nommé cette année, avec sept nominations au total. Son single "Not Like Us" est en lice dans cinq catégories majeures, dont Chanson de l'année, Enregistrement de l'année et Meilleure performance rap… Ce morceau a marqué l'année musicale par son impact culturel et commercial.

🚨 METRO BOOMIN est nominé dans 4 catégories aux Grammy Awards !



• Meilleur morceau rap

• Meilleur album rap

• Meilleure performance mélodique rap

• Meilleure performance rap



