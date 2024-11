Werenoi offre un cadeau incroyable à son producteur pour fêter le succès de "Carré"

L'album vient d'être certifié triple platine !

2024 c'est Werenoi

Tout ce qu'on peut dire, c'est que Werenoi profite pleinement de son succès. L'année 2024 est une véritable confirmation de son talent ! Après l’énorme succès de son album Pyramide, dont la réédition est sortie le 18 octobre dernier, le projet s’est rapidement hissé à la première place du top album dès sa sortie.

Si le talent de Werenoi dans le rap n'est plus à prouver, on peut dire que la chance est également de son côté : le rappeur a récemment remporté le lot maximum à un jeu de grattage ! Et ce n’est pas tout : son tout premier album Carré vient d'être certifié triple platine ! Un succès éclatant qui témoigne de sa place montante dans le rap game.

Werenoi généreux avec ses proches !

Mais pour Werenoi, cette réussite ne lui revient pas uniquement. C’est grâce à toute son équipe qu’il a pu créer un projet d'une telle qualité, et pour remercier ceux qui l’ont accompagné dans cette aventure, Werenoi a décidé de marquer le coup. Il a offert un cadeau exceptionnel à son producteur : une Lamborghini d'une valeur de 200 000 €. Rien que ça !

Le producteur, visiblement touché par ce geste, a tenu à remercier Werenoi publiquement en déclarant :

"Comme on est triple platine, mon frérot. Il m’a offert une voiture. Tema le bolide. Merci du cadeau, t’es un bon."

Un geste généreux de Werenoi, qui prouve qu’il est aussi reconnaissant envers ceux qui l'ont soutenu pour atteindre ces sommets.