50 Cent aurait refusé 3 millions de dollars pour soutenir Trump

Ils voulaient que 50 Cent rappe "Many Men" lors d'un meeting au Madison Square Garden.

Les élections américaines approchent

On se rapproche chaque jour un peu plus du jour des élections américaines, qui vont permettre aux américains de choisir entre Kamala Harris et Donald Trump, le 5 novembre prochain. Et à l'approche de l'élection, tous les coups sont permis pour les deux candidats afin d'attirer le plus d'électeurs possible dans leur camp, même si ça n'est pas très cohérent avec les idées qu'ils défendent. Ainsi, l'équipe de Donald Trump aurait proposé 3 millions de dollars à 50 Cent pour qu'il vienne performer lors d'un meeting républicain organisé au Madison Square Garden, qui a visiblement eu lieu dimanche. Somme que Fifty a refusée...

50 Cent ne veut pas trop être récupéré

Ce n'est pas la première fois que 50 Cent raconte avoir refusé une offre de Donald Trump. Déjà en 2020, lors de la précédente élection présidentielle aux USA (perdue par Trump), il racontait qu'il avait dit non à un million de dollars pour rapper lors d'un de ses meetings. Cette année, rebelote, mais cette fois pour 3 millions de dollars !

Interviewé dans The Breakfast Club, le boss du G-Unit affirme qu'il a donc refusé une belle somme, pour faire une apparition lors du meeting de Trump au Madison Square Garden qui s'est déroulé le dimanche 27 octobre. Il détaille les raisons de son refus : "j'ai peur de la politique. Je ne veux pas m'impliquer dans la politique. Quand tu t'investis là-dedans, peut importe comment tu le sens, des gens vont se mettre radicalement en opposition avec toi. Je reste loin de la religion, et je reste loin de la politique". Voilà au moins qui est clair !

On rappelle tout de même qu'avant d'avoir cette posture, il y a une époque où 50 Cent semblait plutôt d'accord avec Donald Trump malgré ses propos racistes, quand ce dernier parlait de baisser les taxes pour les riches, en opposition à Joe Biden qui lui, voulait les augmenter. En clair, on dirait bien que Fifty voit surtout et d'abord son propre intérêt... N'est pas Tupac qui veut !