Damso lance des sessions d'écoutes dans plusieurs villes pour "J'ai Menti" !

Toutes les places se sont écoulées en 30 minutes !

Damso est de retour !

Damso a encore frappé fort ! Le rappeur belge a récemment annoncé une session d’écoute exclusive de son nouvel album "J’ai Menti" dans plusieurs grandes villes. L’annonce a été faite dans une simple story Instagram, où Damso invitait ses fans à réserver leurs places pour écouter l’album en avant-première. Résultat : en moins de 30 minutes, toutes les places pour chaque ville étaient déjà réservées !

Cette session d’écoute se déroulera dans six villes clés :

Bruxelles , le 6 novembre

, le Paris , le 7 novembre

, le Lille , le 8 novembre

, le Lyon , le 9 novembre

, le Marseille , le 11 novembre

, le Montréal, le 14 novembre

Pour les chanceux qui ont pu réserver, cette occasion leur permet de plonger dans l’univers de Damso et d’écouter "J’ai Menti" en avance, une opportunité rare et exclusive. Et cela arrive à point nommé, puisque cet album était initialement prévu pour fin septembre. En octobre, Damso avait calmé l’attente de ses fans en annonçant que le projet était enfin terminé.

Mais le mystère s’intensifie ! En commentaire de son post Instagram, le rappeur a laissé un message mystérieux : "A Vendredi". Un signe qui laisse entendre qu’un premier single pourrait être dévoilé le 1er novembre, laissant ses fans en plein suspense. Une sortie surprise ? Un extrait inédit ? Tout est encore possible.

Pour l’instant, tous les regards sont rivés sur le compte Instagram de Damso, qui pourrait bien offrir une nouvelle dose de surprises à son public.