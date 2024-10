Cardi B à l'hopital : elle annule un concert !

Coup dur pour les fans de la chanteuse ...

Plus de peur que de mal

Coup dur pour les fans de Cardi B ! La rappeuse, accusée d'avoir trompée Offset, a lâché une bombe sur Instagram, annonçant qu’elle a dû faire un détour par l’hôpital après une urgence médicale. Elle déclare qu'elle n’aura pas la force de monter sur scène au ONE MusicFest, un événement qu'elle attendait de pied ferme.

"Je suis tellement triste de partager cette nouvelle, mais j'ai été à l'hôpital ces derniers jours pour me remettre d'une urgence médicale et je ne pourrai pas jouer au ONE MusicFest", a-t-elle écrit. Puis elle envoie un message pour rassurer ses fans : "Cela me brise le cœur de ne pas pouvoir voir mes fans ce week-end et j'aimerais vraiment pouvoir être là. Bardi Gang, merci pour votre compréhension et je serai bientôt de retour meilleure et plus forte. Ne vous inquiétez pas. Je vous aime tous."

Les fans en soutien pour la chanteuse !

Les commentaires de soutien ont fusé de partout, montrant que ses fans sont là pour elle. Même les organisateurs, bien que déçus, ont pris soin de partager leurs vœux pour un retour en forme. Bien sûr, tous sont en train de réorganiser le show pour combler son absence, mais on sait déjà qu'il y aura un manque.

Pour l’instant, la santé de Cardi passe avant tout, et elle a clairement l’intention de revenir au top. Le Bardi Gang reste à fond derrière elle, prêt pour son comeback, parce que Cardi reviendra, plus forte que jamais !