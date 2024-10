ISI-Formation : La formation pour devenir ingénieur du son !

Tu es passionné de musique et tu souhaites te lancer professionnellement ? Tu es artiste en autoproduction et tu as pour objectif de monter ton home studio ? Enfin une formation accessible à tous pour devenir ingénieur du son studio !

En 2020, une alternative aux grandes écoles a vu le jour pour accéder au métier d’ingénieur du son studio. Un métier assez méconnu en France pour lequel des Grammy Awards sont décernés aux État-Unis dans la catégorie ‘enregistrement et mixage’ d’album. ISI Formation (Formation pour Ingénieur du Son Indépendant) est la première formation courte basé sur un programme complet conçu par des ingénieurs du son professionnels en activité.

Un mix entre école et studio

Toute la théorie est enseignée dans les studios ISI-Formation situés aux portes de Paris, dans un espace de plus de 100 m2 entièrement dédié au son. Il est composé d'une salle de formation spacieuse et chaleureuse à l'acoustique soignée dédiée au mixage, un studio d'enregistrement, une station de travail plug&work, deux cabines d'enregistrement, un espace détente et un espace pour se restaurer. Pour pratiquer en conditions réelles les élèves ont rendez-vous dans les studios d'enregistrement partenaires d'ISI-Formation : M75 studio situé à Rosny-Sous-Bois et Montmartre Recording au cœur de Paris.

Un programme complet

ISI-Formation convient aux personnes avec ou sans baccalauréat qui souhaitent devenir ingénieur du son et travailler en studio. La formation convient également aux artistes indépendants qui font le choix d'investir dans leur propre home-studio et qui ont besoin de maîtriser les techniques du son. La formation propose un programme complet conçu par des ingénieurs du son professionnels en activité en harmonie avec la réalité d'aujourd'hui et accessible à tous : débutant, intermédiaire ou avancé. Les thèmes principaux sont l'enregistrement, le mixage, le mastering, la réalisation, le solfège, le logiciel Pro Tools, le matériel studio et home-studio, le traitement acoustique ainsi que la partie administrative du métier. Les élèves ont également la possibilité de choisir les options ‘Beatmaking & Composition musicale’ pour apprendre et se perfectionner dans la MAO (musique assistée par ordinateur) et ‘Label & Production’ pour découvrir les métiers de l'industrie musicale ainsi que le fonctionnement d’un label.

Des formateurs et intervenants reconnus

JR - Formateur Diplômé de l'EICAR (École Internationale de Création Audiovisuelle et Réalisation) et ingénieur du son studio depuis 15 ans, c'est avec pragmatisme que JR enseigne et partage sa passion pour le son.

Spinner - Intervenant Spinner est ingénieur du son professionnel en activité depuis 2018 dans différents studios d'enregistrement de la région parisienne, il a travaillé avec de nombreux artistes : Aya Nakamura, Tiakola, Gazo, Kayna Samet, Joé Dwèt Filé, Robin, Rémy et beaucoup d'autres. Spinner participe à l'enseignement du métier d'ingénieur du son au sein d’ISI-Formation en accompagnant les élèves lors des séances d'enregistrement.

Andréas Lect - Intervenant Ingénieur du son depuis 20 ans, Andréas travaille au sein du studio Montmartre Recording depuis 12 ans. Un studio qui a vu passer des artistes comme Sting, Etienne Daho ou Olivia Ruiz.

Le Réseau ISI

Trois semaines intensives durant lesquelles vous rencontrez des professionnels du métier qui partagent leur expérience et restent disponibles après la formation pour vous aiguiller. Les anciens élèves ISI-Formation souhaitant devenir ingénieur du son travaillent aujourd’hui en studio et vivent de leur passion.

Certains sont même déjà certifiés disque d’or en moins de deux ans de carrière. De nombreux témoignages sont disponibles sur le compte Instagram ISI_Formation, sur la chaine YouTube ISI FORMATION TV et sur les avis Google.

L'équipe d'ISI-Formation prévoit de connecter tous ses élèves et formateurs sous forme d'application et d'évènements à venir... Depuis 2020 ISI-Formation a formé plus de 300 ingénieurs du son venant de toute la France et d'Europe. Futur ingénieur du son studio ou simplement passionné de son, rendez-vous sur : www.isi-formation.fr