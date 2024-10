Travis Scott : L'hommage à The Weeknd qui divise les fans !

Cette déclaration risque de faire parler !

Goat reconnait Goat

Après avoir enflammé l'Allianz Riviera de Nice pour un concert exceptionnel, Travis Scott a de nouveau fait sensation à l'Allianz Stadium de Sydney, réunissant plus de 55 000 spectateurs. Lors de cette performance, le rappeur américain, qui prépare un nouvel album, a fait une grande surprise à ses fans en invitant The Weeknd sur scène et a interprété des titres tels que Circus Maximus, Pray 4 Love, Skeletons et Wake Up. Il a également saisi l'occasion pour rendre un vibrant hommage à ce dernier en déclarant : "Cet homme m'a offert ma première tournée en arène... Sans lui, je ne serais probablement pas là aujourd'hui... Faites du bruit pour le plus grand artiste de tous les temps."

❤️ La magnifique déclaration de Travis Scott envers The Weeknd cette nuit !



"Cet homme m'a offert ma première tournée dans une arène… Sans lui, je ne serais probablement pas ici en ce moment…



Faites du bruit pour le plus grand artiste de tous les temps !" pic.twitter.com/EvpjvK4DiV — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) October 19, 2024

The Weeknd plus grand artiste de tous les temps ?

Cependant, cette déclaration a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont exprimé leur désaccord, estimant que bien que The Weeknd ait une carrière impressionnante, d'autres figures emblématiques comme Michael Jackson ou même Elvis Presley méritent davantage ce titre.

Tout est réel sauf le "plus grand artiste ever" — PHILIPO (@Emmerson_96) October 19, 2024

Alors selon vous, The Weeknd est le plus grand artiste de tous les temps ?